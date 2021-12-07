На півдні Франції вибухом зруйнувало триповерхову будівлю

Попередньо, до вибуху призвів витік газу.

Посеред ночі після вибуху обвалилася триповерхова будівля у муніципалітеті на півдні Франції Санарі-сюр-Мер.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

У результаті загинув 30-річний чоловік і дивом вціліли його дружина та дитина. Витягти із-під завалів вдалося ще трьох людей. Досі шукають 91-річну жінку та її 58-річного сина, які жили на першому поверсі.

Новини світу: на півдні Франції через вибух обвалилася триповерхова будівля

Рятувальники розповідають, по приїзду чули дуже сильний запах газу. Тож найімовірніше, саме його витік і призвів до вибух.

Читайте також:

В Одесі грабіжник під камерами спостереження розбив вітрину і виніс із крамниці купу одягу

В жодному з гірських будиночків не виявили зниклого на Закарпатті туриста: вже підняли гелікоптер

Стало відомо про стан постраждалих в ДТП маршрутки під Черніговом