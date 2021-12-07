На півдні Франції вибухом зруйнувало триповерхову будівлю

Попередньо, до вибуху призвів витік газу.
Посеред ночі після вибуху обвалилася триповерхова будівля у муніципалітеті на півдні Франції Санарі-сюр-Мер.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
У результаті загинув 30-річний чоловік і дивом вціліли його дружина та дитина. Витягти із-під завалів вдалося ще трьох людей. Досі шукають 91-річну жінку та її 58-річного сина, які жили на першому поверсі.
Рятувальники розповідають, по приїзду чули дуже сильний запах газу. Тож найімовірніше, саме його витік і призвів до вибух.
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