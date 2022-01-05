На Закарпаття прийшла велика вода: місцеві бояться прориву дамби

Бурхливий потім води врізається в дамбу і мешканці бояться, щоб стара конструкція витримала такого напливу.

Закарпаття після рясних снігопадів заливає дощами, що призвело до збільшення рівня води у річках. Прилеглі до русел території вкриває вода.

Для ТСН місцеві мешканці відзняли карди підтоплень.

Рівень води піднявся зокрема у Тереблі, Тисі і річці Ріка. Підтоплення торкнулися Тячівського, Рахівського і Хуського районів.

Велика вода змиває все на своєму шляху і несе з собою навіть дерева, вода ледь не топить мости. Піднялися і ґрунтові води, що додало клопоту будинках у низинах, адже почалися підтоплення підвальних приміщень.

Окрім того повністю затоплена місцева Теребле-Ріцька ГЕС. Бурхливий потім води врізається в дамбу і мешканці бояться, щоб стара конструкція витримала такого напливу.

ГЕС Опубліковано Марією Перец Середа, 5 січня 2022 р.

Поліція попереджає про затоплення кількох доріг, на які не радять виїздити.

Нагадаємо, напередодні повідомлялось про підтоплення кількох будинків людей, рятувальники звітують про продовження ліквідації наслідків.

Через рясні снігопади і дощі на Закарпаття прийшла повінь

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