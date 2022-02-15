Ніяких “нових” законопроєктів щодо Донбасу немає - Верещук

Представниця уряду прокоментувала заяву канцлера ФРН Олафа Шольца після його зустрічі з Путіним.

Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук висловила здивування повідомленням канцлера Німеччини Олафа Шольца про нові законопроєкти щодо статусу ОРДЛО та виборів на тимчасово окупованих територіях.

Про це вона заявила 15 лютого під час спільного марафону "Право на владу" та "Твій вечір" на "1+1".

Як відомо, після переговорів у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним німецький канцлер повідомив, що президент Зеленський пообіцяв представити законопроєкти щодо статусу окупованої частини східної України, змін до Конституції і підготовки виборів на території ОРДЛО.

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“Ніяких нових законів немає. Ніяких напряму погоджень не буде. Не зрозуміло про що говорить Шольц”, - відреагувала Верещук.

Так само представниця уряду не розуміє про що говорить президент Франції Еммануель Макрон, коли заявляє про “відкликаний” законопроєкт.

“Я звертаюсь до прем'єра і до президента і прошу доопрацювати законопроєкт про перехідний період, а Макрон розповідає, що це рішення президента... Це ж не правда. Я це знаю вже точно, бо я першоджерело”, - запевняє Ірина Верещук.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що можливе рішення російського уряду про визнання незалежності так званих “ЛНР” та “ДНР” зруйнує Мінські домовленості і загальмує переговорний процес щодо мирного вирішення ситуації на Донбасі.

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