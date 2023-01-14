Під Вугледаром натівська САУ нищить позиції ворога під прикриттям “Ігли”

Збройні сили знищили кілька одиниць техніки та до сотні солдатів під Вугледаром. Після спроб прориву на це місто на Донеччині армійцям вдалось вгамувати наступи окупантів. Не останню роль у цьому зіграла зброя від міжнародних партнерів. Артилерійські установки, які нам надають країни Європи прицільно трощать ворога на усьому Донбасі, йдеться в ТСН.

У салоні артилерійської самохідної установки не тепліше, ніж на вулиці, але в таких умовах бійці виїздять для виконання завдання. Мінусова температура перетворила на шматки криги питну воду, інеєм вкриті і снаряди, якими от-от вже треба буде стріляти по ворогу. “Працювати намагаємось швидко, бо ясна погода. Противник завжди веде повітряну розвідку, застосовує дронр-камікадзе, як ланцет…” - кажуть бійці.

Зазвичай в екіпажі гармати чотири людини, та реалії сучасної війни змушують бути винахідливими і поруч з артилеристами стрілець з зенітним комплексом “Ігла”, який прикриває небо над гарматою та хлопцями. “Про всяк випадок, щоб прикрити, якщо буде якась ціль - ворожий безпілотник, або гвинтокрил, або літак”, - розповідає військовослужбовець.

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Завдяки безпілотнику і планшету бійці бачать “фронт робіт”. “Ми бачимо пряму трансляцію. Коли працюємо ми не бачимо своєї роботи, тут точки і коректори, куди стріляти”, - розповідає командир.

Перший снаряд калібру 155 міліметрів, який летить у бік ворога - пристрілочний. Далі оператор безпілотника по закритому зв’язку повідомляє командиру гармати, більш чіткі координати. Артилеристи відпрацьовують по позиціям росіян. Кажуть, то планову цілі, бо наша розвідка вже кілька днів, як виявила ці ворожі окопи, тож настав час їх знищити. За чотири постріли - два з них прямісінько в ціль.

Так прицільно влучати по ворогу українським армійцям вдається не лише завдяки досвіду, а сучасним технологіям. Те, що артилеристи працюють у зв’язці з оператором безпілотника. Та й сама гармата, яка приїхала в черговому пакеті допомоги Україні з Норвегії стріляє далеко та мітко. “Ця артустановка із родини славнозвісного Палладіна. САУ, яка досі стоїть на озброєнні США та НАТО, тепер також воює в Україні. Тут на лінії фронту артилерійська війна і саме перевага у ній найголовніша. А ця самохідка її забезпечує”, - кажуть бійці.

Не лише вона, а й кількість снарядів до неї. Лише США від початку великої війни передали мільйон снарядів різних типів, до цієї гармати їх цілий асортимент.

“Дуже велика модифікація боєприпасів. Осколковий є. Дистанційне мінування є. Касетні боєприпаси. Дуже покращує тим, що снаряди з дистанційним мінуванням, ми можемо використовувати, по перехватам противника. Ми будемо знати, що певну ділянку місцевості ми можемо замінувати. Цим самим ми зберігаємо життя солдатів, які раніше це вручну робили”, - кажуть військові..

Таких знарядь в Україні очікують ще кілька сотень, ці натівські гармати мають повністю замінити радянські у наших збройних силах.

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