Поблизу Мелітополя знищено кілька пунктів дислокації окупантів

Також невдала ніч в росіян була в окупованих Бердянську і Токмаку.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про кілька знищених ворожих пунктів дислокації поблизу міста протягом доби.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафона.

"Сьогодні о 4-й ранку пролунали два гучні вибухи у Мелітополі, їх чуло все місто. Результат цих вибухів – ліквідація чергової рашистської військової бази, яка була сконцентрована у нижній частині міста", - зазначив він.

Федоров також розповів, що ця ніч пройшла невдало для окупантів не лише на території Мелітополя. У Бердянську, у лісосмузі, також було ліквідовано угруповання росіян. І така ж ситуація відбулась на території тимчасово окупованого Токмаку.

"Тож в цілому невдала ніч у рашистів на тимчасово окупованій Запорізькій області, сподіваємося, що далі – більше", - наголосив мер Мелітополя.

У п'ятницю ввечері, 13 січня стався вибух авто одного з місцевих топ-гауляйтерів.

"Ми впевнені, що зачистку колаборантів проводять самі окупанти. Тому, що вони використовують, як непотріб, цей матеріал, який погоджується з ними співпрацювати, і потроху їх защищають. Когось вивозять з тимчасово окупованих територій, чиїсь автівки підривають. Але, на жаль, саме цей гауляйтер встиг вибігти зі своєї машини до вибуху. Але впевнений, що точно вибухова хвиля його наздожене", - сказав Федоров.

Нагадаємо, у ніч проти 14 січня в окупованому Мелітополі прогримів гучний вибух.

Ситуація у Мелітополі

Окупанти масово звозять тіла своїх загиблих солдат до місцевого моргу у Мелітополі, він переповнений.

Російські найманці та спецслужби почали перевдягатися в цивільний одяг у Мелітопол, видаючи себе за місцевих мешканців. Таким чином окупанти вишукують місцевих партизанів.

Декілька днів тому у місті знову лунали гучні вибухи. Іван Федоров повідомив про вибухи на МП "Гідромаш" – там окупанти розгорнули свою військову базу.

Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що Запорізька область – є найімовірнішим напрямком наступу Збройних сил України.

Читайте також: