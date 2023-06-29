Подоляк розповів про загрозу теракту на Запорізькій АЕС

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що ризик підриву російськими окупантами Запорізької атомної електростанції, що в тимчасово окупованому Енергодарі, є.

Таку думку представник ОП висловив в ефірі "Сніданку з 1+1" 29 червня.

"Безумовно, ми бачимо ризики. Безумовно, про це (можливий теракт на ЗАЕС - Ред.) треба говорити. Тому що це має впливати на наших партнерів, щоб не було такої "ніякої реакції" - як це було на підрив дамби (Каховської ГЕС - Ред.). Росія має схильність до терористичного ведення війни. Вони мінують певні об'єкти, руйнують всю інфраструктуру на окупованих територіях для того, щоб запобігти просуванню наших ЗСУ, вони атакують крилатими ракетами, щоб психологічний тиск був", - наголошує Подоляк, як приклад навівши удар росіян по піцерії у Краматорську, де загинуло 12 осіб.

За словами радника очільника ОП, про можливий теракт РФ потрібно говорити, "аби партнери шукали спроби, як повпливати на цю ситуацію".

"Треба працювати по блокаді Росатому, треба працювати над формуванням саміту, який мав би ще раз окреслити наслідки особисто для Росії, якщо вона буде використовувати тактичну ядерну зброю чи, наприклад, підрив ЗАЕС. Це дуже важливо для зовнішнього ринку", - пояснив він.

Щодо внутрішнього ринку, каже Подоляк, то штаби є в Запорізькій області, які працюють над інформуванням людей щодо дій в разі теракту окупантів.

Як повідомлялося, українська влада підготувала план евакуації жителів кількох областей на випадок, якщо Москва вчинить теракт на тимчасово захопленій росіянами Запорізькій АЕС. У кожному регіоні створено окремі штаби з евакуації, опрацьовано питання вивезення людей із зон радіусом у 30 і 50 км.

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