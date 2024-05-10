Польща видала Україні військовозобов’язаних – подробиці від ДПСУ

У Тисі від початку воєнного стану виявили тіла майже 30 чоловіків, які намагалися в незаконний спосіб перетнути кордон.

Польща видала Україні двох військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися плавом через річку Тису незаконно перетнути кордон. Як повідомляє Державна прикордонна служба, обидва випадки сталися на Великодні вихідні 4 та 5 травня.

Як саме чоловіки намагались втекти, як їх вдалося затримати та чому поляки їх видали – в ексклюзиві ТСН.ua розповів Артем Зябкін.

Упіймали ухилянтів

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України повідомили про затримання двох військовозобов'язаних чоловіків. Один з них – 31-річний мешканець Сумщини – 5-го травня намагався переплисти річку Західний Буг, що на кордоні з Польщею. Його помітили українські прикордонники з відділу "Амбуків". Побачивши силовиків, чоловік додав темпу і виплив уже в Польщі.

Невідомий, побачивши прикордонників, почав втікати та кинувся плавом до суміжного берега. Охоронці кордону поінформували колег по той бік кордону, де горе-плавця й затримали співробітники Прикордонної варти Республіки Польща.

Як з'ясувалося згодом, чоловік, не маючи законних підстав для виїзду за кордон під час дії правового режиму воєнного стану, вирішив потрапити туди в незаконний спосіб. Щоправда, надовго в Польщі він не затримався, адже польські стражі в рамках реадмісії передали правопорушника прикордонникам Волинського загону.

У ДПСУ вже не витримують

Прикордонники додають, що на виданого сумчанина одразу склали адмінпротокол і виписали повістку. Подібні випадки тут уже, на жаль, не рідкість. Чоловіки, ризикуючи власним життям і здоров’ям, порушують закон, але це ні до чого приємного не призводить.

За день до сумчанина таку саму спробу втечі здійснив і мешканець Донеччини. Чоловіка теж затримали поляки.

Так, протокол про адміністративне правопорушення і повістка чекали й на 26-річного уродженця Донеччини, який днем раніше спробував у такий самий спосіб незаконно дістатися Польщі.

Рішення щодо обох справ ухвалюватиме суд. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до незаконного переправлення громадян через українсько-польський кордон.

Але з огляду на останні трагічні новини, цим двом ще пощастило. Адже не всі чоловіки, які наважуються на незаконний перетин кордону плавом, взагалі виживають. Так, журналіст Віталій Глагола 6 травня повідомив про сумну й шокувальну новину. В річці Тиса правоохоронці знайшли шість тіл чоловіків: чотири – з українського боку, а ще двох знайшли румуни.

Приголомшує і той факт, що серед них був 20-річний юнак. Призовний вік в Україні нещодавно знизили, проте до 25 років.

Від початку воєнного стану лише в Тисі і лише офіційно знайшли 28 тіл чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, але не впоралися з течією: замерзли в гірській воді або ж потонули знесилені. Зазвичай їхні тіла знаходять не одразу і понівеченими від часу та гірського потоку.

Чоловіків ловлять групами

Держприкордонслужба 25 квітня повідомила, що впіймала групу з шести чоловіків, які прямували до Тиси. Зупинили їх лише за 100 метрів від неї.

Шестеро порушників хотіли потрапити до Румунії. Чоловіки заздалегідь готувалися та "вийшли" на організаторів незаконних переправлень. Ті обіцяли безпечний перетин державної межі за винагороду від €5 000 до $10 000.

"Плавців" зупинили прикордонники за 100 метрів від кордону. Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення.

Щоб ускладнити завдання порушникам, а також вберегти їх від ризику втопитися, так і не допливши до Румунії, у квітні 2024 року в деяких місцях на Закарпатті підхід до річки обмежили колючим дротом.

Одним із перших про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко і закликав чоловіків не випробовувати долю, адже ризик потонути занадто високий.

"З точки зору статистики по відношенню до кількості спроб вірогідність загинути в Тисі на порядок вища за вірогідність загинути на фронті через мобілізацію. Подумайте над цим. Цифри – вперта річ, яка ніколи не бреше", – написав Андрющенко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОЛЬЩА ВИДАЛА УКРАЇНІ ДВОХ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ ЧОЛОВІКІВ! Що трапилося?

Нагадаємо, українець намагався переплисти Тису попри те, що мав законний дозвіл на перетин кордону.

Читайте також провідні новини дня: