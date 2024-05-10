Польша выдала Украине военнообязанных – подробности от ГПСУ

В Тисе с начала военного положения обнаружили тела почти 30 мужчин, пытавшихся незаконным способом пересечь границу.

Польша выдала Украине двух военнообязанных мужчин, пытавшихся вплавь через реку Тису незаконно пересечь границу. Как сообщает Государственная пограничная служба, оба случая произошли на Пасхальные выходные 4 и 5 мая.

Как именно мужчины пытались сбежать, как их удалось задержать и почему поляки их выдали – в эксклюзиве ТСН.ua рассказал Артем Зябкин.

Поймали уклонистов

В Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины сообщили о задержании двух военнообязанных мужчин. Один из них – 31-летний житель Сумщины 5 мая пытался переплыть реку Западный Буг на границе с Польшей. Его заметили украинские пограничники из отдела "Амбуков". Увидев силовиков, мужчина прибавил темп и выплыл уже в Польше.

Неизвестный, увидев пограничников, начал бежать и бросился вплавь к смежному берегу. Охранники границы проинформировали коллег по ту сторону границы, где горе-пловца и задержали сотрудники Пограничной стражи Республики Польша.

Как выяснилось впоследствии, мужчина, не имея законных оснований для выезда за границу во время действия правового режима военного положения, решил попасть туда незаконным способом. Правда, надолго в Польше он не задержался, потому что польские стражи в рамках реадмиссии передали правонарушителя пограничникам Волынского отряда.

В ГПСУ уже не выдерживают

Пограничники добавляют, что на выданного сумчанина сразу составили админпротокол и выписали повестку. Подобные случаи здесь уже, к сожалению, не редкость. Мужчины, рискуя собственной жизнью и здоровьем нарушают закон, но это ни к чему приятному не ведет.

За день до сумчанина такую же попытку побега предпринял и житель Доннетчины. Мужчину тоже задержали поляки.

Так, протокол об административном правонарушении и повестке ждали и 26-летнего уроженца Донетчины, который днем ранее попытался таким же способом незаконно добраться до Польши.

Решение по обоим делам будет принимать суд. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконной переправке граждан через украинско-польскую границу.

Но, учитывая последние трагические новости, этим двоим еще повезло. Ведь не все мужчины, которые решаются на незаконное пересечение границы вплавь, вообще выживают. Так журналист Виталий Глагола 6 мая сообщил о грустной и шокирующей новости. В реке Тиса правоохранители обнаружили шесть тел мужчин: четыре с украинской стороны, а еще двух – нашли румыны.

Ошеломляет и тот факт, что среди них был 20-летний юноша. Призывной возраст в Украине недавно снизили, но до 25 лет.

С начала военного положения только в Тисе и только официально нашли 28 тел мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу, но не справились с течением: замерзли в горной воде или утонули обессиленные. Как правило, их тела находят не сразу и изуродованными от времени и горного потока.

Мужчин ловят группами

Госпогранслужба 25 апреля сообщила, что поймала группу из шести мужчин, направлявшихся к Тисе. Остановили их всего за 100 метров до нее.

Шесть нарушителей хотели попасть в Румынию. Мужчины заранее готовились и вышли на организаторов незаконных переправок. Те обещали безопасное пересечение государственной границы за вознаграждение от €5000 до $10000.

"Пловцов" остановили пограничники в 100 метрах от границы. В отношении задержанных составили протоколы об админправонарушениях.

Чтобы усложнить задачу нарушителям, а также уберечь их от риска утопиться, так и не доплыв до Румынии, в апреле 2024 года в некоторых местах Закарпатья подход к реке ограничили колючей проволокой.

Одним из первых об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и призвал мужчин не испытывать судьбу, ведь риск утонуть слишком высок.

"С точки зрения статистики по отношению к количеству попыток, вероятность погибнуть в Тисе на порядок выше, чем вероятность погибнуть на фронте из-за мобилизации. Подумайте над этим. Цифры – упрямая вещь, которая никогда не лжет", - написал Андрющенко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПОЛЬША ВЫДАЛА УКРАИНЕ ДВОХ ВОЕННООБЯЗАННЫХ МУЖЧИН! Что произошло?

Напомним, украинец пытался переплыть Тису, несмотря на то, что имел законное разрешение на пересечение границы.

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