Спалена техніка, заміновані поля та величезні втрати: фермери з Миколаївщини розповіли про ціну врожаю

Фермери повертаються у Первомайську громаду, що на Миколаївщині. І хоч окупанти зруйнували там села і підприємства, місцеві жителі самостійно беруться їх відновлювати. Бо ж земля чекає - кажуть вони.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Окупанти знищили фермерські господарства на Миколаївщині

Село Благодатне було транзитним для росіян, коли ті сунули на Миколаїв, а потім опинилось у сірій зоні. Тепер замість приватних садиб – випалена земля. А навколо – заміновані поля. Тож заново фермери відновлюють все самі. У село повернулось уже кілька сімей місцевих та дехто з підприємців.

Знищена техніка фермерів

У побитій осколками снарядів колишній майстерні Михайло знаходить на диво вцілілі запчастини. Вони у нагоді, аби вручну відремонутвати сівалку.

"З трьох одну збираємо. Дві погоріли. Одна залишилась стара, побита, але майже зробили", - каже фермер з Миколаївщини Михайло Звіришин.

Вони квапляться відновити машину, аби посіяти соняшник, адже погода сприяє

З трьох знищених тракторів 75-річний фермер зібрав один

Фермер Михайло в свої 75 років змушений знову працювати руками. Адже до бойових дій все робили спеціальні машини. З того металобрухту, що по собі лишили росіяни, вдалося з трьох тракторів зібрати один. Бо ж без нього фермерам ніяк не впоратись.

"Ось цими руками. Я технічну частину. А хлопці красили, варили його", - каже Михайло Звіришин.

Фермери самостійно ремонтують техніку

Але засіяти поля це лиш частина роботи – кажуть фермери. Для цього їх спочатку треба розмінувати. І це доводиться вони теж роблять власноруч.

Фермери самостійно розміновують поля

З початку весни лише фермери з металошукачами обійшли третину своїх угідь. Та земля тут замінована настільки, що небезпечні знахідки чатують у ніби вже очищених місцях. Їхній родич тут підірвався на тракторі. Чоловік приїхав допомогти удобрити землю, і тепер у лікарні з пошкодженими очима.

Заміновані поля

Щоб відновити підприємство, яке родина фермерів мала до бойових дій тепер треба щонайменше 5 років. Але, кажуть, із чогось треба ж починати. Жаліються, що держава геть не допомагає, навіть кредитами. Хоча податки і оренду за паї вони продовжували платити навіть тоді, коли село було в сірій зоні.

Село Благодатне

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Нагадаємо, українські сапери розмінували ще майже дві тисячі гектарів території держави.

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