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"Свято наближається": загадковий міні-HIMARS помітили на Софійській площі в Києві

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
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"Свято наближається": загадковий міні-HIMARS помітили на Софійській площі в Києві

По Києву їздять автомобілі з ялинкою та надувними ракетами.

Незвичний автомобіль з міні-HIMARS знову помітили на вулицях столиці. На цей раз легковий автомобіль Volkswagen був припаркований на Софійській площі, поруч з головною ялинкою країни і управлінням поліції Києва. 

Конструкція на якій написано "HIMARS-mini" була прикрашена гірляндою, а водій з допомогою маніпулятора керував загадковою установкою прикрашеною новорічними вогнями. Він підняв установку і направив "заряд" на схід, там де Росія.

В патрульній поліції Києва так і не змогли з’ясувати, що це за загадковий автомобіль.

"Ви серйозно? По Києву їздить два мільйона автомобілів, ви гадаєте, що я маю знати про якусь машину, яка їздить по Києву?" - повідомив у розмові з сайтом ТСН. ua Юрій Зозуля, начальник управління патрульної поліції Києва. 

Також він порадив щодо цього питання звернутись до пресслужби патрульної поліції. Але там нам повідомили, що не мають інформації про незвичний автомобіль.

Тим часом Києвом їздять не тільки легковик з міні-HIMARS. В одному з районі столиці водій поставив на дах автомобіля ялинку і рухався проїжджою частиною. А на парковці по вулиці Гната Юри люди помітили припаркований пікап з надувними ракетами на даху. 

Тож кияни активно готуються до Нового року і дивують одне одного оригінальними ідеями. Найімовірніше, патрульна поліція столиці не забороняє такий креатив.

Нагадаємо, у Києві помітили легковий автомобіль Volkswagen, який перевозив на багажнику HIMARS. Автівку побачили на мосту Патона.

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Дата публікації
Перегляди
724
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