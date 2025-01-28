У Києві лютують COVID і грип: число хворих шокує

У столиці за 4–й тиждень 2025 року зареєстровано понад 9 тисяч нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID–19. Це на півтори тисячі випадків більше, ніж тижнем раніше.

За останній тиждень лише у Києві зафіксували понад 3 десятки нових випадків захворювання на COVID–19. Хворіють як діти, так і дорослі, є летальні випадки. А тим часом українців продовжує "косити" і грип. Кількість хворих невпинно зростає.

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У столиці за 4–й тиждень 2025 року зареєстровано понад 9 тисяч нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID–19. Це на півтори тисячі випадків більше, ніж тижнем раніше. Водночас рівень захворюваності у 2,5 раза нижчий епідемічного порогу. Наразі цей показник становить 319,2. Про це повідомили у Київській адміністрації.

"Загалом у Києві порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 19,5% за рахунок дитячого та дорослого населення. Так, захворюваність серед дітей змінилась із 4 169 на 5 535 (зростання на 32,8%). А рівень захворювання дорослих змінився із 3 716 на 3 889 (зростання на 4,7%). Діти становлять 58,7% від загальної кількості, на попередньому тижні – 52,9%. Захворюваність серед школярів зросла на 40,9%. Так, у дітей шкільного віку зареєстровано 2 873 випадки".

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У КМДА зазначили, що кількість госпіталізованих за останній тиждень знизилась. До лікарень потрапили 204 пацієнти, з них 147 — діти. 38 людей захворіли на COVID–19, серед яких дві дитини. До лікарень потрапило сім людей, із них — одна дитина. Минулого тижня внаслідок ускладнень, спричинених грипом, померли чотири людини, а через COVID–19 — одна людина.

"Нагадуємо, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація".

Звідки з’явився COVID–19

Нагадаємо, що коронавірус не дає спокою українцям вже 5 років поспіль. Поширюватися вірус почав у березні 2020 року, коли підтвердився перший випадок хвороби в Чернівецькій області. І ось лише цього тижня з’явилась інформація про те, звідки ж взявся цей вірус. Директор ЦРУ Джон Реткліфф оприлюднив новий аналіз походження Covid–19. У ньому вказано, що вірус поширився через витік з біолабораторії в Ухані, що в Китаї. Про це пише The New York Times.

"ЦРУ роками заявляло, що не має достатньо інформації, аби зробити висновок, чи пандемія Covid виникла природним шляхом, чи внаслідок випадкового витоку в дослідницькій лабораторії. Але цього тижня відомство оприлюднило нову оцінку, в якій аналітики заявили, що тепер віддають перевагу лабораторній теорії. Нове керівництво ЦРУ, швидше за все, не має нових розвідувальних даних, а оперує тими самими доказами, які звучали й раніше. Однак, аналіз базується "на більш детальному розгляді умов у лабораторіях суворого режиму в провінції Ухань перед спалахом пандемії".

Речниця відомства заявила, що інша теорія залишається правдоподібною і що потрібно оцінювати будь–яку доступну нову інформацію, яку отримуватиме розвідка. Видання пише, що агентство зробило свою нову оцінку з "низькою достовірністю", і це означає, що розвіддані, що стоять за нею, "фрагментарні та неповні".

Також у матеріалі зазначають, що президент Байден на початку роботи своєї адміністрації наказав провести новий перегляд розвідданих після того, як офіційні особи повідомили Білому дому, що у них є ще неперевірені докази. Водночас стверджується, що Реткліфф, який був директором національної розвідки в першій адміністрації Трампа, зазначав, що ЦРУ не хотіло сприймати теорію про витік інформації з лабораторії, "щоб уникнути геополітичних проблем для адміністрації Байдена". Коли Реткліфф складав присягу, він сказав, що дослідження походження Covid є для нього пріоритетом.

"Я вважаю, що наш інтелект, наша наука і наш здоровий глузд – все це дійсно диктує те, що походження Covid – це витік інформації в Уханьському інституті вірусології. Але ЦРУ не робило такої оцінки або принаймні не робило такої оцінки публічно. Тож я збираюся зосередитись на цьому".

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У публікації йдеться, що Реткліфф "пообіцяв більш агресивне ЦРУ", і цілком можливо, що він вдасться до рішучіших дій, "щоб проникнути в лабораторії в Ухані або до китайського уряду в пошуках інформації". Тим часом співробітники розвідки кажуть, що "такий доказ, можливо, існує в лабораторії в Китаї", але, за їхніми словами, "більш імовірно, що відповіді на питання про походження вірусу будуть отримані завдяки науковому прориву, а не виявленню розвідки".

Пекін відреагував на версію ЦРУ

Однак, у Пекіні заперечили версію Центрального розвідувального управління США про те, що Covid–19, ймовірно, був "вирощений" в одній з лабораторій Китаю, звідки відбувся його витік. Як пише Politico, високопоставлений китайський чиновник спростував припущення ЦРУ про те, що пандемію Covid–19 викликав витік вірусу. Відповідну заяву зробила на брифінгу речник МЗС Китаю Мао Нін.

"Висновок про те, що витік з лабораторії вкрай малоймовірний, зроблено спільною експертною групою Китаю та Всесвітньої організації охорони здоров'я на основі польових візитів до відповідних лабораторій".

Мао підкреслила, що цю версію "широко визнано міжнародною спільнотою та науковими колами". За її словами, низка досліджень свідчить, що вірус виник природним шляхом і, ймовірно, поширився серед людей, які контактували із зараженими тваринами, які продавалися на ринку у місті Ухань.

"Однак у Вашингтоні продовжують підозрювати, що вірус міг виникнути в лабораторії, а потім поширитися серед населення, викликавши пандемію, що забрала мільйони життів і призвела до жорстких локдаунів у всьому світі у 2020 і 2021 роках".

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