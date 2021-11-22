У Києві не всі школи відкрилися для очного навчання: що сталося

У Києві не всі школи відкрилися для очного навчання: що сталося

22 листопада не змогли відкритись дві школи у Солом’янському районі.

У Києві, Львові та Івано-Франківську сьогодні після тритижневої перерви за парти повернулись учні та студенти.

Про це йдеться в ТСН.16:45.

Батьки радіють більше, ніж діти

Киянин Олег привіз свою десятирічну доньку Ангеліну до школи. Не приховує, радий що мала повернулась за парту. Тепер не доведеться вигадувати, з ким залишити її в дома під наглядом, каже чоловік.

"Нехай вони краще вчитися стаціонарно, ніж онлайн. Це все такі батькам буде трохи легше. Вони переважно в гаджетах сидять, а не навчаються. Спілкуватися один з одним буде краще. Ми ж виросли на вулиці, то нехай вони теж ростуть", - переконаний чоловік.

Десятирічна Ангеліна теж радіє. Але не стільки урокам в класі, скільки зустрічі із друзями, яких не бачила вже три тижні.

Аби школи знову почали приймати учнів, весь персонал має бути вакцинованим, або мати негативний ПЛР-тест, дійсний 72 години, чи довідку про одужання. На сьогодні в Україні двома дозами щеплено понад 82% вчителів. Одну дозу отримали майже 96% працівників шкіл. А тому уряд ще минулого тижня звернувся до місцевої влади із пропозицією відновити очне навчання.

Київська влада прислухалась. Зокрема, про повернення учнів в офлайн повідомив мер Кличко.

"Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення від понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів", - заявив мер.

Дистанційне навчання погано впливає на якість знань

"Дуже хотілося повернутися до очного процесу навчання. Я люблю бачити дітей їхні живі очі, чути їх без затримок пов’язаних з інтернетом, бо там щось підвисло, це не дуже зручно", - каже вчителька Людмила Хуторна.

Дистанційне навчання погано впливає на якість знань та знижує мотивацію учнів до навчання, кажуть вчителі. Крім того, заняття онлайн знижують дисципліну.

"Не хочеться вставати вчасно, можна вийти в ефір, вибачте мені, у піжамі в ліжечку з подушечкою під вушком, а це деморалізує, дезорганізує і це теж потім впливає на результат", - додає вчителька.

Розслаблятися ще зарано

Останні три тижні в Україні спостерігається зменшення нових випадків коронавірусної хвороби хвороби. Утім, розслаблятися ще зарано, застерігає міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, ризик чергового спалаху все ще високий. А це означає, що у разі чого, учні знову можуть перейти на дистанційне навчання.

"Сьогодні 423 столичні школи знову відкрилися для очного навчання, і це стало можливим завдяки реальному зниженню захворюваності серед дітей. Крім того, ситуація у столиці стабілізувалась загалом – зменшується кількість важкохворих із показанням до госпіталізації, а також вивільняються місця у лікарнях із підключенням до кисню. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, невакциновані вчителі нині відсторонені від роботи (а це 0,1% від всього викладацького складу), тож на робочих місцях знаходяться лише вакциновані працівники освіти", – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Дві школи не відкрилися

Також він зазначив, що заклади середньої освіти провели низку робіт для повернення школярів за парти, зокрема, проведено заходи з дезінфекції та перевірено системи опалення.

"Ми ефективно підготували школи до роботи в умовах карантину і закупили все необхідне для дезінфекції. Також якісно спрацювали і технічні служби, які готували школи до опалювального сезону. Станом на 22 листопада не змогли відкритись лише дві школи у Солом’янському районі через проблеми з теплом: у першій сталась аварія на трубопроводі, а в другій, приміщення якої перебуває на балансі Міністерства освіти, з незрозумілих причин так і не ввімкнули опалення", – підкреслив Валентин Мондриївський.

Заступник голови КМДА зауважив, що школярі підуть на зимові канікули вчасно і подовження канікул не буде.

Як повідомлялось, дві столичні школи продовжували працювати, незважаючи на заборону.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, коли Київ послаблюватиме карантинні обмеження.

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