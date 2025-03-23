У росіян підгорає: "Довгі Нептуни" шокували ворога – українські ракети побачив весь світ

Росія зустрічає нові далекобійні ракети України власного виробництва “Довгий Нептун”, які вже пройшли випробування та успішне бойове застосування. В росіян вже підгорає, бо бавовни стане ще більше.

Що відомо про цю потужну зброю, чи матиме вона відчутний вплив на полі бою та що кажуть військові експерти – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

РФ зустрічає "Довгий Нептун"

13 квітня 2022 року відбулася значуща дата – на дно моря пішов флагман Чорноморського флоту Росії – крейсер "Москва". Саме тоді настав зоряний час української крилатої ракети "Нептун". Цю зброю модифікували і тепер вона може діставати значно далі.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ДОВГІ НЕПТУНИ" ШОКУВАЛИ РОСІЯН! УКРАЇНСЬКІ РАКЕТИ ПОБАЧИВ ВЕСЬ СВІТ!"

15 березня президент Володимир Зеленський заявив про “суттєві результати” в українській ракетній програмі. Він оголосив, що нова модифікація ракети під назвою “Довгий Нептун”, пройшла випробування та успішне бойове застосування. “Нова українська ракета, точний удар", – повідомив президент. За його словами, дальність нової української крилатої ракети сягає тисячі кілометрів. Окрім того, президент України повідомив і про успішне випробування українського далекобійного дрона на 3 тисячі кілометрів. Вперше про "довгий "Нептун" стало відомо наприкінці 2023, а тепер маємо перше бойове застосування.

Глава держави не уточнював час і місце удару “Довгого Нептуна”, утім військовий оглядач Forbes Девід Акс того самого дня навів дані, що новий український боєприпас вразив нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю, приблизно за 480 кілометріві від лінії фронту.

Пожежу там загасили лише через три дні після атаки – її площа, за словами російського губернатора, досягла тисячі квадратних кілометрів, а гасили майже 200 рятувальників та 55 одиниць техніки. Вогонь отримав найвищу категорію небезпеки – 4-й ранг. А жителям Туапсе взагалі порадили не виходити на вулицю і не відчиняти вікна через викид сажі після удару ЗСУ, писали "рашистські" Telegram-канали.

“Нептун” – українська протикорабельна ракета, яка, зокрема, вразила російський ракетний крейсер "Москва" у квітні 2022 року.

Її дальність раніше сягала 400 кілометрів. Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп в етері “Радіо Свобода” розповів, що тисячі кілометрів, на які вже летить ця модернізована ракета, з головою вистачає, щоб вражати об’єкти, наприклад, у Московські області. Однак, залишається питання, наскільки ця нова ракета може вражати безпосередньо те, що називається на “великій землі”, а не в близькості морського узбережжя.

Третій етап модернізації

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в коментарі ТСН розповів, що зараз ми спостерігаємо вже третій етап модернізації ракети “Нептун”. За його словами, саме такої зброї зараз не вистачає Україні, як і засобів для протиповітряної і протиракетної оборони. Зараз ми спостерігаємо реалізацію ракетної програми, яка була сформована та розроблена в Україні у 2022 році. Зроблено вже чимало, і це не лише ракетний комплекс "Нептун", не лише інші зенітно-ракетні комплекси, над якими продовжується робота.

Це стосується і оперативно-тактичного ракетного комплексу з балістичними ракетами, про який говорив президент України. За словами експерта, є надія, що 2025 року будуть бойові випробування, як і з далекобійним "Нептуном". Він також наголосив, що в Україні розвивається ще щонайменше шість програм по керованих ракетах під назвою "Пекло", "Трембіта" та інші. Це дуже важливо. Ці комплекси мають свої можливості , а також вони значно дешевші ніж закордонні аналоги", – зауважує Ігор Романенко.

Генерал-лейтенант додає, що дуже важливо мати саме власні, українські ракетні комплекси, а також боєприпаси до них. "Довгі Нептуни" порівнюють з американськими ракетами Tomahawk.

Однак, як каже Романенко, це лише умовно. Бо щоб дістатися до рівня Tomahawk, Україні треба ще дуже багато працювати. Це різне за класом озброєння. Також він наголосив, що Києву потрібно формувати та реалізувати власну систему озброєння. Тобто не лише одними "Довгими Нептунами" закидати росіян.

Для ефективного ведення конвенційної війни потрібен широкий спектр озброєння, потрібна повноцінна система з її виробництва. Для України – це ракетна зброя, зброя для систем протиповітряної та протиракетної оборони, розвиток БпЛА. Причому, це мають бути безпілотні апарати для використання у повітрі, на землі та на морі.

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко зазначає, що було кілька випадків, офіційно підтверджених і не зовсім, щодо застосування ракети Р-360 “Нептун”.

Окрім, крейсеру “Москва”, який спочиває на дні, через рік, 23 серпня 2023-го, модернізованими ракетами Р-360 було завдано удару по російській батареї зенітної ракетної системи С-400 “Тріумф”, яка розміщувалася на мисі Тарханкут у Криму. Повторний удар по батареї С-400 відбувся 14 вересня поблизу Євпаторії. Особливістю цих ударів було те, що про російські комплекси С-400 заявили, що вони здатні перехоплювати ракети на наднизьких висотах. Водночас, підліт “Нептуна” до мису Тарханкут проходив над місцевістю зі складним рельєфом, що говорило про вдосконалення ракети. Іншими словами, того дня стало зрозумілим, що С-400 має проблеми з перехопленням цілей на наднизьких висотах, а у Р-360 значно розширився функціонал.

Також надходила інформація, що удари по десантних кораблях "Костянтин Ольшанський", "Азов", "Ямал" та розвідувальному кораблю "Іван Хурс" теж здійснювалися ракетами Р-360 “Нептун”.

Отже, ця ракета за час свого бойового застосування показала, що вона успішно може вражати не тільки надводні цілі у відкритому морі, а й сухопутні, у складних рельєфних умовах та за наявності ешелонованої ППО супротивника.

Раніше авіаційний експерт Богдан Долінце розповів, що максимальні цілі для України – вийти на об'єми виробництва хоча б 100 одиниць на місяць. Наразі Україна може виробляти близько 10 ракет "Довгий Нептун" на місяць.

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