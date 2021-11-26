Україні загрожує не інфляція, а паніка довкола неї - Милованов

Зростання курсу долара в Україні, яке спостерігається останнім часом, радник керівника ОПУ з економічних питань вважає тимчасовим явищем.

Радник керівника Офісу президента України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов запевняє, що в Україні гарна макроекономічна ситуація і економічних чинників для зростання цін немає.

Про це він заявив 25 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

За його словами, в Україні не існує дефіциту якихось продуктів, а теперішнє зростання цін можна пояснити глобальними процесами, пов’язаними з пандемією коронавірусу. Теперішня інфляція, на його думку, буде тимчасовою.

“Додаткових чинників для тиску на ціни немає. Зараз тимчасово, на мою думку, піднявся курс. Ми бачимо 26,95 грн/дол., але нагадаємо, навесні він був більший”, - зауважив Милованов.

Радник керівника ОПУ стверджує, що макроекономічна ситуація в країні гарна. “Головне, щоб ця пропагандистська машина не розхитала і не створила паніку”, - наголосив він.

Право на владу: макроекономічна ситуація в Україні гарна - Милованов

Нагадаємо, В Україні другий тиждень поспіль послаблюється обмінний курс гривні до долара США. За останній тиждень він знизився на 1,7%.

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