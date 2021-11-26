Украине грозит не инфляция, а паника вокруг нее - Милованов

Украине грозит не инфляция, а паника вокруг нее - Милованов

Наблюдаемый в последнее время рост курса доллара в Украине советник руководителя ОПУ по экономическим вопросам считает временным явлением.

Советник руководителя Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов уверяет, что в Украине хорошая макроэкономическая ситуация и экономических факторов для роста цен нет.

Об этом он заявил 25 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

По его словам, в Украине не существует дефицита каких-либо продуктов, а нынешний рост цен можно объяснить глобальными процессами, связанными с пандемией коронавируса. Нынешняя инфляция, по его мнению, будет временной.

Дополнительных факторов для давления на цены нет. Сейчас временно, на мой взгляд, поднялся курс. Мы видим 26,95 грн/долл., но напомним, весной он был больше”, — заметил Милованов.

Советник руководителя ОПУ утверждает, что макроэкономическая ситуация в стране хорошая. "Главное, чтобы эта пропагандистская машина не расшатала ее и не создала панику", — подчеркнул он.

Право на владу: макроэкономическая ситуация в Украине хорошая - Милованов

Напомним, в Украине вторую неделю подряд ослабляется обменный курс гривны к доллару США. За последнюю неделю она снизилась на 1,7%.

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