Успішне нічне полювання дронів СБУ у РФ: де вибухало та палало

Росіяни у місцевих пабліках всю ніч скаржилися на серію гучних вибухів.

У ніч проти 13 травня дрони Служби безпеки працювали в Липецькій та Бєлгородській областях РФ, внаслідок чого палали нафтобаза та елетропідстанція.

Про це редакції ТСН.ua стало відомо із поінформованих джерел.

За даними наших джерел, цієї ночі дрони СБУ активно працювали в Липецькій та Бєлгородській областях рф. Як наслідок, "бавовна" палала на нафтобазі "Осколнафтопостачання" біля н.п. Старий Оскол та на підстанції "Єлецька" потужністю 500 кВ.

Росіяни у місцевих пабліках всю ніч скаржилися на серію гучних вибухів в районі нафтобази в Бєлгородській області. А губернатор Липецької області підтвердив пожежу на електропідстанції "Єлецька". Цікаво, що саме вона живить тягові підстанції РЖД, нафтоперекачувальну станцію "Станова" та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.

"Російська промисловість, яка працює на війну проти України, залишатиметься законною ціллю для СБУ. Заходи для підриву воєнного потенціалу ворога продовжуватимуться", - зазначило поінформоване джерело.

Нагадаємо, у ніч проти 13 травня у Бєлгородській та Курській областях лунали вибухи. Росіяни скаржилися на "українські дрони".

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