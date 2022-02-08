В Одесі комунальники хочуть відстежувати безпритульних тварин з безпілотника

Грошей на купівлю дрона немає.

Одеські комунальники захотіли поставити високі технології на службу екіпажів, які виловлюють безпритульних тварин на вулицях, після чого стерилізують їх, чіпують та відпускають.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 8 лютого.

Грошей на купівлю дрона працівники "Муніципального центру екологічної безпеки" попросили у членів міської комісії з питань екології. Мовляв, їм так легше буде вистежити собаку в очеретах на околицях міста або біля лиманів.

Натомість члени комісії пропозицію всерйоз не сприйняли. Віджартувалися й фінансувати закупівлю дрону не погодилися.

Одеські комунальники хотіли відстежувати чотирилапих безхатьків з дрона | Новини України

Раніше стало відомо, що у Києві з вулиць мають зникнути безпритульні тварини. Такий намір прописаний у "Екологічній стратегії Києва до 2030 року". За найближчі вісім років тваринам планують знайти господарів чи хоча б місце у притулку.

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