В ОП заявили, що Байден відзначив "великий прогрес у проведенні реформ" в Україні

В ОП заявили, що Байден відзначив "великий прогрес у проведенні реформ" в Україні

Особливо позитивно президент США відгукнувся про реформу судової влади.

Президент Джо Байден під час сьогоднішніх переговорів привітав президента Володимира Зеленського з "великим прогресом у проведенні реформ".

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак 9 грудня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

За його словами, особливо позитивно Байден відгукнувся про реформу судової влади.

"Ми сьогодні побачили всі сигнали, які були надані у вигляді санкцій, які були ухвалені проти в першу чергу людини, яка блокувала на найвищому рівні Конституційного суду України проведення цих реформ (йдеться про ексочільника КСУ Олександра Тупицького, — Ред.). Я думаю, що це дуже чіткий і дуже показовий сигнал, який ми сьогодні отримали", — сказав Єрмак.

Раніше Андрій Єрмак розповів, що Зеленський у розмові з Байденом дізнався подробиці перемовин очільника Білого дому з Путіним.

Нагадаємо:

7 грудня президенти США і Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори .

. Одразу після переговорів із Путіним Байден зібрав європейських союзників на телефонній конференції.

європейських союзників на телефонній конференції. Своєю чергою Зеленський прокоментував переговори Байдена та Путіна , назвавши розмову "позитивним моментом".

, назвавши розмову "позитивним моментом". Сьогодні президент України провів перемовини з Джо Байденом.

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