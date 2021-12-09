В ОП заявили, що Байден відзначив "великий прогрес у проведенні реформ" в Україні

Особливо позитивно президент США відгукнувся про реформу судової влади.
Президент Джо Байден під час сьогоднішніх переговорів привітав президента Володимира Зеленського з "великим прогресом у проведенні реформ".
Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак 9 грудня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.
За його словами, особливо позитивно Байден відгукнувся про реформу судової влади.
"Ми сьогодні побачили всі сигнали, які були надані у вигляді санкцій, які були ухвалені проти в першу чергу людини, яка блокувала на найвищому рівні Конституційного суду України проведення цих реформ (йдеться про ексочільника КСУ Олександра Тупицького, — Ред.). Я думаю, що це дуже чіткий і дуже показовий сигнал, який ми сьогодні отримали", — сказав Єрмак.
Раніше Андрій Єрмак розповів, що Зеленський у розмові з Байденом дізнався подробиці перемовин очільника Білого дому з Путіним.
Нагадаємо:
- 7 грудня президенти США і Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори.
- Одразу після переговорів із Путіним Байден зібрав європейських союзників на телефонній конференції.
- Своєю чергою Зеленський прокоментував переговори Байдена та Путіна, назвавши розмову "позитивним моментом".
- Сьогодні президент України провів перемовини з Джо Байденом.