Вони випустили ракети на "Охматдит": стали відомі імена вбивць

Слідчим Служби Безпеки України на місці розтрощеного приміщення дитячої лікарні вдалося знайти нові докази того, що росіяни били по “Охматдиту” таки ракетою Х-101.

Якою брехнею свій цинічний удар по хворих дітях почали прикривати у Кремлі, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Момент масованої атаки на Київ

Щонайменше 5 російських ракет одна за одною летять на Київ у район Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит 8 липня. І саме на цих кадрах видно, що по медичному закладу вдарили саме крилатою ракетою Х-101. Проте це ще не все.

Що СБУ знайшла на місці падіння ракети?

Служба Безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що РФ цілеспрямовано вдарила по "Охматдиту" крилатою ракетою Х-101. Зокрема, на місці трагедії знайдено уламок двигуна. Окрім того, слідчі СБУ виявили уламок механізму розкриття крил ракети Х-101 та ще цілу купу запчастин.

"Слідчі СБУ виявили: уламок механізму розкриття крил ракети Х-101; уламок блоку постановки завад ракети Х-101; середню частину корпусу крилатої ракети Х-101 (на фото під завалами); обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101; уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного (внутрішня сторона) та серійного номерів (зовнішня сторона), фото яких ми офіційно публікували 8 липня.”

Уламки ракети

Це був цілеспрямований удар "рашистів"

Слідчо-оперативна група СБУ працювала на місці трагедії з перших хвилин після трагедії і робила все можливе, щоб зібрати кожен речовий доказ. Висновки експертів однозначні – це був цілеспрямований удар рашистів. Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів.

Уламки ракети

“Підтверджують цілеспрямований ракетний удар РФ в тому числі:

характер руйнувань (повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, навколишні будівлі мають значні ушкодження), притаманний саме для бойової частини Х-101 (400 кг). Руйнування в жодному разі не могли бути спричинені ЗРК NASAMS, бойові частини ракет до якої приблизно в 20 разів менш потужні;

пропорції, форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео, повністю відповідають ракеті Х-101, і, навпаки, не характерні для ЗКР, у тому числі до ЗРК NASAMS. Спроби російських пропагандистів порівняти ракету на відео, яка вражає лікарню за кілька сотень метрів, з розмірами будівлі на передньому плані - цинічна і безглузда маніпуляція”.

Помста буде?

Окрім того,слідчі звернули увагу на траєкторію польоту ракети. Вона повністю відповідає характеристикам Х-101 йдеться про набір висоти, або так звану "гірку", перед атакою цілі, і про атаку приблизно під кутом 60 градусів. А ще завдання удару по дитячій лікарні "Охматдиту" саме крилатою ракетою авіаційного базування Х-101 зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів. Як зазначив голова СБУ Василь Малюк, Служба безпеки це просто так не залишить і "рашистам" доведеться відплатити за кожен свій воєнний злочин.

"Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя."

Фото: Ігор Клименко

У Путіна знову брешуть

Водночас після усіх вражаючих матеріалів українських журналістів з Охматдиту та низки доказів про ракетну атаку від офіційних установ нашої країни, росіяни продовжують нахабно брехати. У Кремлі цинічно заявили, мовляв, не завдають ударів по цивільних об'єктах в Україні, б’ють лише по військових об'єктів. Зокрема, про це заявив речник Путіна Пєсков, коментуючи "приліт" в "Охматдит" у Києві.

“РФ під час спецоперації в Україні не завдає ударів по цивільних об'єктах. Йдеться про падіння антиракети. Кремль відкидає звинувачення в ударах по цивільних об'єктах в Україні. Російські війська атакують лише військові об'єкти”

"Нагадаємо, що ракетний удар по лікарні потрапив на відео, яке доводить, що він був цілеспрямованим! На кадрах, з ударом російської ракети Х-101, які опублікували напередодні, немає жодної ознаки того, що її підбили чи пошкодили, або вона відхилялась від курсу.

Дитяча лікарня була ціллю росіян

Експерти DEFENSE EXPRESS зробили висновок, що відео з атакою російською крилатою ракетою, яка, на жаль, не була збита, є доказом того, що саме дитяча лікарня й була ціллю для удару.

"Важливо зазначити, що на відео не зафіксовано жодних ознак того, що вона підбита чи пошкоджена. Також через те, що ракета перебуває на термінальній стадії польоту після традиційного маневеру "гірка" перед ударом, вона не відхилилась від курсу"+++ "Саме координати "Охматдиту" були занесені в її пам'ять, як мішень, і ця атака - не випадковість та не результат низької точності російських ракет або невірно прокладеного маршруту".

РФ хотіла завдати повторного удару по “Охматдиту”?

Більше того, поки рятувальники розгрібали завали у Києві, 8 липня кілька разів оголошувалась повітряна тривога. Також знову гриміли вибухи. Не виключається, що РФ намагалась використати найбільш підступну тактику із повторним ударом по рятувальниках та вцілілих. Згодом офіційно було повідомлено, що під час повторної атаки постраждала приватна лікарня. Знову лікарня!

Російська ракета Х-101 у момент удару по "Охматдиту" / Фото: Facebook-сторінка Олександра Коваленка

Хто обстріляв "Охматдит"

Винних у черговому геноциді українців знайшли! Аналітики інтернет-спільноти Molfar ідентифікували 95 російських злочинців, які є причетними до атаки по “Охматдиту”! Аналітики виокремили військові підрозділи, які здійснили атаку 8 липня 2024 року.

“За атаками відповідальні наступні військові підрозділи:

44-та ракетна бригада Повітряно-космічних сил Росії (військова частина 83122).

22-а важка бомбардувальна авіаційна дивізія Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії

22-а важка бомбардувальна авіаційна дивізія Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії (військова частина 06987, базується на аеродромі Енгельс).

52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, Авіаційна дивізія Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії (військова частина 33310, базується на аеродромі Шайковка)”

У матеріалі вказуються дані, фото, контакти 95 російських пілотів, командувачів, інженерів та їхніх родин, які віддають накази та запускають ракети по лікарнях, житлових будинках і дітях. Ці обличчя ви можете зараз бачити на екрані. Також у матеріалі аналітиків згадуються факти, що спростовують пропаганду РФ.

Рекція ООН

На масовану ракетну атаку відреагували і в Організації Об’єднаних Націй. Зокрема голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл заявила, що атака по Охматдиту "з великою ймовірністю" була спричинена прямим влучанням ракети РФ.

"Аналіз відеоматеріалів та оцінка, проведена на місці інциденту, вказує на високу ймовірність того, що дитяча лікарня зазнала прямого попадання, а не отримала пошкодження від перехопленої протиповітряної системи.”

Вона додала, що в центрі лікують дітей з серйозними захворюваннями, такими як рак і хвороби нирок, і на момент обстрілу там перебувало близько 670 дітей і близько 1000 співробітників.

"Персонал перемістив дітей до укриття 8 липня вранці, коли вперше пролунали сирени повітряної тривоги, інакше кількість жертв була б набагато більшою.”

Фото: фото: Наталя Нагорна

Пошукові-рятувальні роботи в "Охматдиті” завершено

Вже об 11:26 9 липня голова МВС Ігор Клименко та рятувальники повідомили, що аварійно-рятувальні роботи на території "Охматдиту" в Києві завершені.

"Внаслідок атаки РФ на цій локації 2 осіб загинуло, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей. Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців".

У КМВА уточнили число загиблих

Тим часом загальна кількість загиблих внаслідок російської ракетної атаки на Київ вкотре зросла. Відомо, що ворожий обстріл столиці забрав життя вже 33 людей, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Також станом на цю мить йдеться про 121 постраждалого.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ЦЕ ТРАГЕДІЯ! ЦЕ БІДА!" Російська ракета вбила дитячу лікарку в "Охматдиті"! Що відомо?

ТСН.ua вже повідомляв про загиблу ворожого масованого ракетного обстрілу по "Охматдиту" у Києві лікарку-нефрологиню Світлану Лук’янчук. Вона не встигла створити власну родину, але стала найріднішою для хворих дітей.

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