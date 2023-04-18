Як втомлений бобер став мамою: історії порятунку тварин навколо Києва

За останній місяць Київською командою порятунку тварин було врятовано 9 бобрів! З приходом весни ці тварини стають активними та починають мандрувати по своїх природніх територіях, де натрапляють на різні пастки й перепони, які збудувала людина. Такі мандрівки бобрів неодноразово закінчувалися викликом на місце співробітників Команди порятунку.

Цей сезон розпочався з порятунку бобра, який в одному із сіл Бучанського району забрів на людське подвір’я.

"Мандруючи, бобер заплутався в сітці у вузькому проході між вуличним туалетом та прибудовою. Тварина самостійно не могла вибратися з пастки, і наші рятувальники його звільнили. Ще один бобер застряг у переливній камері підприємства. Тварина йшла у своїх міграційних справах вздовж водойми і потрапила до гідротехнічної споруди - самостійно вибратися бобер вже не міг. Нашим рятувальникам довелося ловити його сіткою у воді", - розповідає сайту ТСН. ua Тетяна, рятувальниця Команди порятунку тварин.

Тварини почали частіше потрапляти у пастки

Захопили гараж із човном

Часом бобри поводяться непередбачувано. Нещодавно рятувальникам довелося виїжджати у село під Києвом. Там бобри поселилися у водному гаражі. Власники тривалий час туди не приїжджали, а коли приїхали, то дуже здивувалися картині, яку влаштували тимчасові "орендарі".

"Ділянка з гаражем розташована біля води. Бобрам, скоріш за все, сподобалося таке житло. Вони там не просто поселилися, а ще й дістали дерев’яні сидіння з човна людей. Перенесли їх до іншого місця і влаштували власні порядки – збудувавши собі хижку в гаражі. Нашим співробітникам довелося її розібрати, щоб відвадити бобрів від "тимчасової квартири", - розповідає Тетяна.

Процес відлову бобра

Ще один бобер прийшов на подвір’я будинку на Троєщині. Що він там шукав – загадка. Але на тварину почали нападати собаки. Місцеві мешканці їх відігнали і накрили бобра возиком. Потім викликали на місце співробітників команди. Як виявилося, у бобра були травми - він уже не перший раз зустрічається з собаками. Тваринку підлікували в притулку і випустили в озеро.

Бобер-бізнесмен

"Нещодавно один бобер почув про дошкільні дитячі заклади та вирішив скористатись нагодою - записати своїх дітей. Бо інакше присутність величенького красеня о шостій ранку біля дитячого садка в Обухові пояснити важко. Добрі наміри тварини не зрозуміли поліцейські та викликали рятівників нашої команди. Тож, як би бобер не мріяв позбутись своїх бобренят-бешкетників хоч на півдня - не вийшло. Інший бобер прийшов на територію підприємства з цілком конкретною ціллю - грошей заробити. Тому вмостився прямісінько біля входу в загальний туалет і приготувався продавати квитки. Але новоявленому бізнесмену не пощастило - робітники висловились проти такого стартапу і викликали наших рятівників", - пишуть про незвичні виїзди на сторінці Команди.

Бобер завітав до дитячого садка

Ще один кмітливий бобер вирішив влаштувати приватне СПА в переливній камері на Київщині. Але його процедурам завадили рятувальники, які приїхали на виклик. Крім того, їм довелося витягувати ще одного бобра, який впав у припідвальний приямок біля приватного будинку – самостійно тваринка вилізти не змогла.

Як бобер став борбрихою

Останній виклик на порятунок бобра був у минулий четвер. Люди викликали рятувальників до котеджного містечка під Києвом. Бобер лежав біля гаражного в'їзду. Якихось травм у тварини не було, він просто відпочивав. Можливо, через те, що навколо були суцільні огорожі, і тварина втомилася шукати вихід з цієї пастки та вирішила відпочити. Рятувальники доправили його до притулку, щоб пізніше повернути у природу. Але бобер виявився вагітною самицею. Пізніше стало відомо, що вона народила у притулку бобреня.

Бобер виявився вагітною самицею

"Бобри часто стають нашими "клієнтами". Вони потрапляють у різні незвичні місця, звідки нам доводиться їх рятувати. Під час сезонних міграцій бобри прямують через поселення людей і ігнорують всі перешкоди. Тому потрапляють у різні складні ситуації. Наприклад, ми діставали бобра із каналізації і навіть з кабельного колектору. За вісім років існування нашої команди історій з бобрами було дуже багато, але цієї весни вони дуже активні, і кількість бобрів, яких ми рятували, значно більша ніж зазвичай", - розповідає нам Тетяна.

Пам’ятайте про гострі зуби

Рятувальники попереджають, що зустрічі з бобром небезпечні для людини, оскільки тваринки мають гострі та довгі зуби. Вони не радять підходити до них близько, а тим більше робити з ним селфі.

"Якщо дика тварина перебуває в природних умовах та має здоровий вигляд, не заважайте їй далі робити свої справи. Але якщо бобер кудись таки провалився, не може вибратися через огорожу або зазнав іншого лиха - одразу телефонуйте нам за номером 098-844-79-37", - кажуть у Київській службі порятунку.

Раніше ми розповідали про активність бобрів на столичних Позняках.

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