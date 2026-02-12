Що приготувати, якщо вдома лише картопля: звичайно деруни

Деруни

Коли холодильник порожній декілька картоплин у кошику здатні перетворитися на повноцінну смачну вечерю. Пропонуємо приготувати мініатюрні деруни з найпростіших продуктів, які поєднають хрустку скоринку та ніжнуї середину.

Інгредієнти

Картопля — 4–5 штук середнього розміру (близько 600 г).

Сіль — за смаком.

Рослинна олія -: для обсмажування.

Борошно — 1–2 столові ложки (додавайте лише якщо картопляна маса занадто волога).

Ріпчаста цибуля — половина головки для аромату та збереження світлого кольору картоплі.

Спеції — мелений чорний перець або один зубок часнику.

Куряче яйце — 1 штука для кращого зчеплення інгредієнтів.

Сметана, натуральний йогурт або улюблений соус.

Як приготувати

Почистьте картоплю та подрібніть її за допомогою дрібної тертки. Туди ж можна натерти цибулю якщо ви її використовуєте.

Викладіть отриману суміш у сито або загорніть у тканину та максимально ретельно відіжміть сік. Сухість маси гарантує хрускіт та відсутність бризок олії.

Корисна порада для тих хто готує без борошна — зачекайте хвилину поки злита рідина відстоїться, обережно приберіть воду, а крохмаль що залишився на дні поверніть до картоплі.

Приправте масу сіллю та спеціями. Якщо суміш не тримає форму додайте трохи борошна.

Добре розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії на помірному вогні.

Викладайте картопляну масу невеликими порціями за допомогою ложки злегка притискаючи кожну для формування тонких млинців.

Обсмажуйте по 2–3 хвилини з кожного боку до появи золотистої скоринки.

Викладіть готову страву на паперову серветку щоб прибрати зайвий жир та відразу подавайте до столу.

Головна запорука успіху — якісне віджимання рідини з тертої картоплі. Обов’язково соліть масу безпосередньо перед смаженням щоб не спровокувати виділення зайвого соку. Слідкуйте щоб на сковороді було достатньо місця між дерунами адже це дозволить їм саме смажитися а не тушкуватися.