54-річна Дженніфер Лопес у боді блиснула стрункими ніжками на камеру

Зірка знялася у рекламній кампанії.
Латиноамериканська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала свою красу.
Знаменитість поділилася новою світлиною на своїй сторінці в Instagram. Джей Ло знялася у рекламній кампанії осінньої колекції відомого бренду спідньої білизни Intimissimi.
У кадрі Дженніфер позувала, сидячи на дивані, у молочному боді з довгим рукавом та блиснула на камеру своїми довгими та стрункими ніжками. Волосся акторка зібрала у неохайний пучок та зробила легкий макіяж у теплих відтінках.
"Відчувається ніби осінь", - підписала знімок Лопес.
Фани були у захваті від нового фото зірки, тож вони наробили їй компліментів у коментарях: "Така гарна та ніжна", "Розкішна", "Просто неймовірна", "Приголомшлива", "Моя королево".
Нагадаємо, що це вже не перша фотосесія Дженніфер Лопес для бренду. Раніше знаменитість показалася у спокусливому мереживному комплекті.
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