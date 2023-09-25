54-річна Дженніфер Лопес у боді блиснула стрункими ніжками на камеру

Латиноамериканська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала свою красу.

Знаменитість поділилася новою світлиною на своїй сторінці в Instagram. Джей Ло знялася у рекламній кампанії осінньої колекції відомого бренду спідньої білизни Intimissimi.

У кадрі Дженніфер позувала, сидячи на дивані, у молочному боді з довгим рукавом та блиснула на камеру своїми довгими та стрункими ніжками. Волосся акторка зібрала у неохайний пучок та зробила легкий макіяж у теплих відтінках.

"Відчувається ніби осінь", - підписала знімок Лопес.

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Фани були у захваті від нового фото зірки, тож вони наробили їй компліментів у коментарях: "Така гарна та ніжна", "Розкішна", "Просто неймовірна", "Приголомшлива", "Моя королево".

Нагадаємо, що це вже не перша фотосесія Дженніфер Лопес для бренду. Раніше знаменитість показалася у спокусливому мереживному комплекті.

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