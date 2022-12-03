Брітні Спірс показала, як чоловік романтично привітав її з 41-річчям

Американська поп-зірка Брітні Спірс 2 грудня відсвяткувала день народження.

Виконавиці виповнився 41 рік. Втім, у цей день артистка почувалася зле, про що розповіла на сторінці в Instagram. Та чоловік знаменитості, фітнестренер Сем Асгарі вигадав, як підняти настрій дружині у цей святковий день.

Обранець зірки підготував для неї торт зі свічкою у вигляді одинички, певно, щоб дружина не сумувала через вік, засипав пелюстками троянд стіл і виклав сердечко зі свічок. Подарунок від чоловіка Спірс оприлюднила у своєму фотоблогу:

"Мій чоловік мене здивував! Я підхопила грип, він спустився вниз... Він був до біса милим! Кохаю тебе! Це містер і місіс Асгарі", - підписала ролик щаслива Брітні.

Проте шанувальників Спірс більше здивувало, що з її голосом на відео і чому її чоловік у пальті: "на її голос накладено ефект якийсь?", "та ну, це не голос Брітні", "Чекайте… він спустився донизу у плащі та капелюсі? Схоже, він щойно туди прийшов. Не схоже на те, щоб він спустився донизу", "і куди він йде весь одягнений?", "Щось тут не так. Пальто, голос, грип, коли вона не виходить з дому... Де б вона не була, я сподіваюся, що вона чудово провела день народження".

Брітні Спірс з чоловіком / Фото: instagram.com/britneyspears

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс знову поділилася своїми провокаційними оголеними фото, зробленими цього разу у ванні. Окрім того, артистка приголомшила своїми дивними заявами.

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