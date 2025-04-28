Могилевська вперше показала свого чоловіка, якого раніше приховувала від публіки

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Співачка Наталія Могилевська уперше за тривалий час потішила фанів родинним контентом.

У своєму фотоблогу зірка оприлюднила ролик, де засвітила частину своєї дружної сім'ї. Зокрема, показала наймолодшу донечку Соню, яка днями відсвяткувала своє 5-річчя. Зіркова мама похизувалася її незвичним перевтіленням в образ казкової Русалоньки напередодні вечірки у морському стилі.

Крім того, Могилевська у кінці ролику попозувала зі своїм чоловіком Валентином, якого ретельно приховує від публіки. На милих кадрах закохані постають поблизу святкового стола та ніжно споглядають одне на одного.

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"Знайомтесь, Соня в стилі Русалоньки, її улюбленого мультика. Я два місяці збирала різні дрібниці для того, щоб все разом створило атмосферу її улюбленої казки. І як же було приємно бачити щасливі очі своєї маленької принцеси повні вдячності і любові. Сьогодні зранку вона прокинулася о п'ятій, прибігла до мами і запитала: "Мамо, а ти можеш мені зробити таку саму зачіску і наряд у садочок?". Закінчилося все тим, що все, що ви бачите, поїхало до садочку із подарунками для улюблених подружок і кульками-дельфінами для хлопчиків. Дякую Богові за це щастя бачити щасливою свою дитину!" — замилувала співачка, яка просто сяє під час материнства.

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