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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
2 хв

Могилевська вперше показала свого чоловіка, якого раніше приховувала від публіки

Пара мило провела час на дні народженні донечки Соні.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка Наталія Могилевська уперше за тривалий час потішила фанів родинним контентом.

У своєму фотоблогу зірка оприлюднила ролик, де засвітила частину своєї дружної сім'ї. Зокрема, показала наймолодшу донечку Соню, яка днями відсвяткувала своє 5-річчя. Зіркова мама похизувалася її незвичним перевтіленням в образ казкової Русалоньки напередодні вечірки у морському стилі.

Крім того, Могилевська у кінці ролику попозувала зі своїм чоловіком Валентином, якого ретельно приховує від публіки. На милих кадрах закохані постають поблизу святкового стола та ніжно споглядають одне на одного.

"Знайомтесь, Соня в стилі Русалоньки, її улюбленого мультика. Я два місяці збирала різні дрібниці для того, щоб все разом створило атмосферу її улюбленої казки. І як же було приємно бачити щасливі очі своєї маленької принцеси повні вдячності і любові. Сьогодні зранку вона прокинулася о п'ятій, прибігла до мами і запитала: "Мамо, а ти можеш мені зробити таку саму зачіску і наряд у садочок?". Закінчилося все тим, що все, що ви бачите, поїхало до садочку із подарунками для улюблених подружок і кульками-дельфінами для хлопчиків. Дякую Богові за це щастя бачити щасливою свою дитину!" — замилувала співачка, яка просто сяє під час материнства.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Євгенм Кошовий розсекретив, де навчатиметься його старша донька Варя. Дівчина передумала здобувати освіту у Польщі й пояснила, куди вступатиме.

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Дата публікації
Кількість переглядів
68
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