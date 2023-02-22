Настя Каменських під час концерту у Варшаві виконала хіти "Это моя ночь" і Loca українською

Співачка Настя Каменських після певного затишшя у своїй кар'єрі повернулася до творчості і вирушила у тур з благодійними концертами.

Наразі виконавиця перебуває у Польщі. Свій перший концерт на підтримку України Каменських відіграла 18 лютого у столиці Польщі Варшаві. Зазначимо, що під час виступу артистка потішила прихильників українськомовною версією своїх хітів "Это моя ночь" та Loca.

Відповідними відео ну своєму Telegram-каналі поділилося видання "Музвар".

Зауважимо, що 24 лютого у Насті Каменських запланований концерт у місті Жешув, 25-го – у Вільнюсі. А в березні, квітні і травні виконавиця вирушить у тур містами України.

Нагадаємо, декілька тижнів тому Настя Каменських вперше за довгий час вийшла на зв'язок з прихильниками. Тоді артистка розповіла, чому довго мовчала, де перебуває і чим займається. Зокрема Настя поділилася з фанами, що вона поступово починає виходити із замкнутого стану і багато часу приділяє своєму психологічному здоров'ю.

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