Настя Каменських у розкішній вишиванці попозувала біля яблуні у власному саду

Настя Каменських поділилася, що перше, що вона зробила, повернувшись за пів року до України після повномасштабного вторгнення рф – завітала до мами.

Після цього артистка поїхала додому і була до сліз приголомшена, побачивши, що яблуня у її саду вперше дала плоди. Каменських була настільки щаслива, що навіть записала коротке відео біля дерева.

На сторінці в Instagram виконавиця запостила ролик, у якому зображена в розкішній вишиванці. Співачка сидить на траві біля яблуні та демонструє фанам її плоди. Під відео Каменських процитувала рядки з вірша легендарної української поетеси Ліни Костенко:

"Достигають яблука ранети. Рання осінь листя золотить" - Л.Костенко", – написала Каменських.

Зазначимо, що також після приїзду до України Настя вирушила до Ірпеня, де поспілкувалася з волонтерами, які відбудовують місто після російських окупантів, та заспівала для активістів.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розповіла, як війна вплинула на її стосунки з Потапом та за які гроші живе подружжя.

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