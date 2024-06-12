Окупанти цинічно вкрали в Джамали все майно в Криму

Ба більше, загарбники навіть відібрали всю власність родичів артистки на півострові.

Російські окупанти цинічно вкрали в української співачки Джамали все майно в окупованому Криму.

Зокрема, до загарбницьких рук потрапило все рухоме і нерухоме майно виконавиці. Також окупанти відібрали дві земельні ділянки та житловий будинок в Алушті, що належав батькам співачки. Про це цинічно повідомив так званий глава окупаційного кримського парламенту Володимир Константинов. Ба більше, незаконне привласнення майна Джамали ще й заправляють під соусом "націоналізації".

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Також відомо, що вкрадене майно виконавиці окупанти вже встигли продати. Вони заявляють, що всі виручені кошти підуть на фінансування злочинної армії РФ, яка вторглася на територію України, вбиває невинних людей та щодня коїть злочини на українських землях.

Сама ж Джамала поки не коментувала те, що російські окупанти нахабно вкрали її майно.

Джамала

Нагадаємо, восени минулого року РФ оголосила Джамалу в розшук. Артистку звинуватили в "дискредитації" російських військових, "поширенні" фейків та фінансуванні ЗСУ. Джа назвала дії терористичної країни абсурдними. Однак на цьому РФ не зупинилася. Днями загарбники оголосили, що відбирають в Джамали майно, і навіть називали цинічну причину, а тепер вони втілили свій задум.

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