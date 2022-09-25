Оля Полякова насмішила історією, як її молодша донька не впізнала бабусю: "Ти хто"

Українська виконавиця Оля Полякова вирішила переглянути телефон доньки Аліси.

І артистка натрапила на доволі кумедне листування у Telegram дівчинки з бабусею. Зокрема, Аліса не впізнала рідну людину.

Так, бабуся завела новий акаунт та написала онучці. Аліса ж, своєю чергою, почала задаватися запитаннями "Ти хто?". Коли Світлана Іванівна відповіла, що вона Алісина бабуся, донька Полякової знову здивувалася. "Яка ще бабуся", - написала дівчинка.

Листування доньки Полякової з бабусею / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Листування Аліси з бабусею", - підписала коротко Полякова.

Нагадаємо, Оля Полякова відправила 10-річну молодшу доньку навчатися до школи повного циклу. Аліса не хотіла ходити до такого навчального закладу, адже дівчинка не звикла жити без мами. Утім, Оля пояснила, що нині такі часи, що вона не може бути постійно з нею поруч.

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