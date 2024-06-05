Оля Полякова під час війни повертає 12-річну доньку до України: "Втомилася вислуховувати сльози"

Українська співачка Оля Полякова повідомила, що повертає молодшу доньку жити до України.

Під час повномасштабної війни виконавиця вивезла Алісу за кордон. Дівчина два роки прожила у Великій Британії. Утім, розлука з домом, рідними, друзями та зі звичним середовищем нелегко далася для 12-річної Аліси. Тож, вона постійно просила маму, аби та забрала її назад до Києва.

"Два роки постійних істерик і суму за домом! Хоч вона навчається там в прекрасній школі, без тривог і бомбосховищ! Але все! Повертається до своєї школи, свого дому, не дивлячись на те, що тут не так безпечно, відключають світло, постійні тривоги і навчальний процес буде нелегкий!" – поділилася артистка.

Молодша донька Олі Полякової з подругою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Донька Олі Полякової через два тижні повернеться до Києва. Співачка вирішила більше не травмувати емоційний стан Аліси. Утім, Оля додала, що доньці доведеться знову адаптовуватися, адже того життя, яке було до війни, більше не буде.

"Те, що її зненацька відірвали від того, що вона любила, травмувало сильно і сфокусувало, що тільки повернувшись вона здобуде життя, яке втратила. Вона не розуміє ще: як було - вже ніколи не буде…Я втомилася щодня вислуховувати сльози! Через два тижні Аліса повертається до Києва, своєї школи, до своїх друзів, до мене!" – розповіла виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова зіткнулася з критикою. Артистці дорікнули, що вона, мовляв, розважається на концертах під час війни. Співачка не стала це терпіти та різко відповіла на хейт.

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