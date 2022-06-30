Потап публічно відповів Приходько, яка назвала його "г*вном"

Український репер та продюсер Потап відповів своїй колезі за сценою Анастасії Приходько на образливі слова.
Так, днями артистка назвала виконавця "г*вном" та заявила, що Олексій Потапенко налаштовував колег проти неї та негарно висловлювався про її дії проти РФ.
ПТП не став мовчати та опублікував відповідь на своїй сторінці в Instagram. Знаменитість зазначив, що під час повномасштабної війни "усім зрозуміло, що ділити українців на поганих і хороших - це підтримувати саме те, на що сподівається ворог".
"Він спить і бачить, як ми всі пересварились і розділились та втратили силу єдності і міць нашої згуртованості! Нам потрібні всі люди, які допомагають Україні, на будь яких фронтах! Особливо артисти! І зараз саме час показати, що є лише одна справа, одна мета - перемога! Після неї у нас буде багато часу, говорити одне про одного приємності і неприємності і лише тоді це буде доречно. Зараз ми всі єдина сила і немає у нас з вами права і часу на свари і хибні спогади, зараз ми разом! Від Монатіка до Полякової, від Калуша до Кварталу - ми патріоти і кожен із нас робить свою справу заради України!", – прокоментував він.
Також Потап додав, що впевнений у любові Приходько до своєї нації, рідної землі і хоче, щоб всі артисти України були об’єднані так, як український народ, армія та волонтери.
"Вони для нас з вами героїчний приклад! З великою повагою до всіх наших артистів, продюсерів, режисерів, які кожного дня створюють шедеври задля наших співвітчизників і наближають перемогу! Слава Україні, Слава ЗСУ", – написав Потап.
У коментарях юзери захопилися відповіддю артиста та назвали її "достойною".
- Краще допомогти комусь зараз, ніж обзивати і робити погані справи!
- Пане Потапе, не знаю, що це за дівчина та що ви про неї казали, але взули ви її дипломатично
- Не потрібно ділити українців! Як влучно сказано, дякую
- Анастасії має бути соромно за свої слова
Нагадаємо, MELOVIN зізнався, що війна забрала у нього двох близьких людей. Співак зазначив, що таке не можна пробачити ніколи.
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