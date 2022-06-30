Потап публічно відповів Приходько, яка назвала його "г*вном"

Український репер та продюсер Потап відповів своїй колезі за сценою Анастасії Приходько на образливі слова.

Так, днями артистка назвала виконавця "г*вном" та заявила, що Олексій Потапенко налаштовував колег проти неї та негарно висловлювався про її дії проти РФ.

ПТП не став мовчати та опублікував відповідь на своїй сторінці в Instagram. Знаменитість зазначив, що під час повномасштабної війни "усім зрозуміло, що ділити українців на поганих і хороших - це підтримувати саме те, на що сподівається ворог".

"Він спить і бачить, як ми всі пересварились і розділились та втратили силу єдності і міць нашої згуртованості! Нам потрібні всі люди, які допомагають Україні, на будь яких фронтах! Особливо артисти! І зараз саме час показати, що є лише одна справа, одна мета - перемога! Після неї у нас буде багато часу, говорити одне про одного приємності і неприємності і лише тоді це буде доречно. Зараз ми всі єдина сила і немає у нас з вами права і часу на свари і хибні спогади, зараз ми разом! Від Монатіка до Полякової, від Калуша до Кварталу - ми патріоти і кожен із нас робить свою справу заради України!", – прокоментував він.

Також Потап додав, що впевнений у любові Приходько до своєї нації, рідної землі і хоче, щоб всі артисти України були об’єднані так, як український народ, армія та волонтери.

"Вони для нас з вами героїчний приклад! З великою повагою до всіх наших артистів, продюсерів, режисерів, які кожного дня створюють шедеври задля наших співвітчизників і наближають перемогу! Слава Україні, Слава ЗСУ", – написав Потап.

У коментарях юзери захопилися відповіддю артиста та назвали її "достойною".

Краще допомогти комусь зараз, ніж обзивати і робити погані справи!

Пане Потапе, не знаю, що це за дівчина та що ви про неї казали, але взули ви її дипломатично

Не потрібно ділити українців! Як влучно сказано, дякую

Анастасії має бути соромно за свої слова

Нагадаємо, MELOVIN зізнався, що війна забрала у нього двох близьких людей. Співак зазначив, що таке не можна пробачити ніколи.

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