Ріанна через сім місяців після пологів вагітна втретє – ЗМІ

Артистка вже виховує двох синів з різницею в рік.

Барбадоська співачка Ріанна та її бойфренд, американський репер ASAP Rocky, чекають на народження третьої дитини.

Принаймні так стверджує видання Media Take Out, із посиланням на джерела, близькі до оточення артистки. Зазначається, що співачка нині нібито перебуває у відпустці з друзями та рідними біля Карибського моря. Під час відпочинку Ріанна поділилася з близькими радісною новиною, що вагітна третьою дитиною.

Ріанна та ASAP Rocky / Фото: Associated Press

Ба більше, інсайдер ділиться, що виконавиця нібито не стала приховувати стать майбутнього маля. Цього разу Ріанна стане мамою дівчинки.

"Цього разу Ріанна та Rocky чекають на дівчинку. Усі такі схвильовані", - стверджує джерело.

Ріанна та ASAP Rocky / Фото: Associated Press

Зазначимо, Ріанна та її коханий ASAP Rocky виховують двох синів, у яких різниця у віці становить лише рік. У травні 2022 співачка народила сина Різза, а в серпні 2023-го – Ріота. Виконавиця також раніше ділилася, що мріє про велику сім'ю, а також хоче стати мамою доньки.

Нагадаємо, нещодавно український співак Віталій Козловський підтвердив, що невдовзі вдруге стане батьком. Виконавець також вперше показав свою вагітну дружину, в якої вже видніється чималий животик.

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