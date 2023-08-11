Щаслива Камалія замилувала світлиною з підрослими донечками-красунями

Українська співачка Камалія замилувала мережу новою світлиною зі своїми доньками-близнючками Арабеллою та Мірабеллою.

Зіркова мама поділилася фото з відпочинку з дівчатами на своїй сторінці в Instagram. У кадрі щаслива Камалія обіймала своїх усміхнених донечок.

"Трошки усмішок вам у стрічку", - підписала знімок Камалія.

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Для вечірньої прогулянки з Арабеллою та Мірабеллою виконавиця обрала чорну довгу сукню з незвичним вирізом та залишила волосся розпущеним. Дівчата ж обрали короткі смугасті топи та шорти.

Коментатори зауважили, що доньки співачки від пакистанського мільярдера Мохаммада Захура ростуть справжніми красунями: "Яка гарні дівчата", "Красуні", "Гарна мама та гарні донечки", "Ви чудова родина".

Нагадаємо, не так давно Камалія влаштувала святкову вечерю для ексчоловіка Мохаммада Захура на честь його 68-річчя.

Читайте також: