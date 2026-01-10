Відома українська акторка прокоментувала чутки про сварку з кумою Наталкою Денисенко

Олена Світлицька та Наталка Денисенко

Реклама

Відома українська акторка Олена Світлицька прокоментувала чутки про сварку зі своєю колегою, за сумісництвом і кумою Наталкою Денисенко.

Раніше артистки доволі часто з'являлись в Instagram одна одної та розважалась в спільній компанії. Окрім того, їх поєднувала робота, оскільки вони разом їздили на гастролі. Загалом, їхня дружба триває від студентських часів, а Наталка навіть стала хрещеною мамою старшої доньки Олени.

Проте останнім часом виникає все більше пліток про їхню сварку. Зокрема, акторки припинили з'являтися разом, а Світлицька проігнорувала день народження Денисенко, яка та святкувала в грудні. Тож, в Олени поцікавились, чи дійсно між ними пробігла чорна кицька. Акторка не стала підтверджувати чуток, але й не спростовувала їх. Артистка лиш коротко зазначила, що "це їхнє особисте".

Реклама

Наталка Денисенко та Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

"Це наше особисте, яке стосується тільки нас. Вибачте", - коротко відрізала акторка.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко посварилась з іншою своєю подругою, артисткою Ксенією Мішиною. Сталося це після інтерв'ю акторки Маші Єфросиніній, де та також й прокоментувала розлучення з чоловіком Андрієм Федінчиком. Тоді Мішина втрутилася у зізнання Денисенко і звинуватила її в брехні. Також Ксенія підтримала Андрія Федінчика та розповіла про складний період, який йому довелося пережити.