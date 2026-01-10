ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1541
Час на прочитання
1 хв

Відома українська акторка прокоментувала чутки про сварку з кумою Наталкою Денисенко

У Мережі подейкують, що артистки побили горщики, і на це нібито вказує низка факторів.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олена Світлицька та Наталка Денисенко

Олена Світлицька та Наталка Денисенко

Відома українська акторка Олена Світлицька прокоментувала чутки про сварку зі своєю колегою, за сумісництвом і кумою Наталкою Денисенко.

Раніше артистки доволі часто з'являлись в Instagram одна одної та розважалась в спільній компанії. Окрім того, їх поєднувала робота, оскільки вони разом їздили на гастролі. Загалом, їхня дружба триває від студентських часів, а Наталка навіть стала хрещеною мамою старшої доньки Олени.

Проте останнім часом виникає все більше пліток про їхню сварку. Зокрема, акторки припинили з'являтися разом, а Світлицька проігнорувала день народження Денисенко, яка та святкувала в грудні. Тож, в Олени поцікавились, чи дійсно між ними пробігла чорна кицька. Акторка не стала підтверджувати чуток, але й не спростовувала їх. Артистка лиш коротко зазначила, що "це їхнє особисте".

Наталка Денисенко та Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Наталка Денисенко та Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

"Це наше особисте, яке стосується тільки нас. Вибачте", - коротко відрізала акторка.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко посварилась з іншою своєю подругою, артисткою Ксенією Мішиною. Сталося це після інтерв'ю акторки Маші Єфросиніній, де та також й прокоментувала розлучення з чоловіком Андрієм Федінчиком. Тоді Мішина втрутилася у зізнання Денисенко і звинуватила її в брехні. Також Ксенія підтримала Андрія Федінчика та розповіла про складний період, який йому довелося пережити.

Дата публікації
Кількість переглядів
1541
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie