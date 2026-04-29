Відомий український ведучий з дружиною-красунею знявся у "Диявол носить Prada 2" і шокував гонораром

Андрій Данілевич з дружиною Тетяною

Відомий український ведучий та журналіст Андрій Данілевич з дружиною Тетяною розповів про досвід знімань у фільмі «Диявол носить Prada 2».

Зіркове подружжя взяло участь у масових сценах. Однак, на проєкті «Наодинці з Гламуром» закохані зізнаються, що навіть коротка поява у фільмі стала для них справжньою пригодою. За словами Данілевича, спершу вони навіть не одразу усвідомили масштаб події, але згодом емоції взяли гору.

Пара також пригадує, що на майданчику їм вдалося побачити світових зірок — Енн Гетевей та Емілі Блант, хоча зробити фото з ними було неможливо через суворі правила безпеки.

«Це неймовірна пригода! Цьому передував тернистий шлях. Це абсолютна заслуга Тетяни. Це неймовірні емоції. Коли нам зателефонували й затвердили, ми були в сумбурі нашого буденного життя настільки, що відреагували дуже спокійно. А потім зрозуміли, що ми їдемо на примірку. До останнього не вірили! Ми бачили Енн Гетевей та Емілі Блант. Але телефон був намертво заклеєним. Було багато охорони. Це був договір. Селфі зробити було неможливо», — розповіло подружжя у розмові з Анною Севастьяновою.

Андрій Данілевич з дружиною Тетяною і рештою українських зірок

Окремо ведучий розповів і про фінансовий бік участі. За його словами, гонорар на двох склав лише 250 євро, і ці гроші навіть не покрили витрати на поїздку. Втім, Данілевич зізнається — погодився б і безкоштовно, адже отримані враження для нього значно цінніші.

«Це дуже смішно. Гонорар на двох — 250 євро. Але якби нічого не заплатили, то звісно ми б погодилися. Але за ті гроші ми не покрили няню, я заплатив паркінг і штраф за в’їзд до центральної частини Мілана. Зрештою, ми навіть в мінусі», — з гумором розповіла пара.

