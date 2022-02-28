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Центробанк РФ не поновлюватиме торги на Мосбіржі

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Центробанк РФ не поновлюватиме торги на Мосбіржі

Associated Press

ЦБ оголосить режим роботи Мосбіржі на 2 березня до 9:00 мск того ж дня.

ЦБ РФ ухвалив рішення не поновлювати торги на Московській біржі 1 березня 2022 року.

Про це повідомляє російський ТАСС.

"ЦБ оголосить режим роботи Мосбіржі на 2 березня терміном до 9:00 мск того ж дня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, США та низка інших країн оголосили нові фінансові санкції проти Росії. Обмежено доступ російського центробанку до мільярдів доларів активів, а також коштів Суверенного фонду добробуту та Російського фонду прямих інвестицій.

Своєю чергою НБУ звернувся до послів групи G7 та керівників центробанків цих країн, європейських банків, що постачають готівкову валюту, та представників Western Union з проханням зупинити постачання до російських та білоруських банків готівкової іноземної валюти.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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