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Фінляндія надасть Україні озброєння

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Фінляндія надасть Україні озброєння

pixabay.com

Фінляндія допоможе Україні у боротьбі проти окупанта.

Фінляндія надасть Україні 2,5 тис. автоматів, 150 тис. патронів для штурмових гвинтівок, 1,5 тис. одиниць однозарядної протитанкової зброї та 70 тис. пакетів бойового пайка.

Про це повідомляє уряд Фінляндії. 

"Ситуація в Україні надзвичайно складна через військову агресію Росії, і існує негайна потреба в обороні", - йдеться у повідомленні.

У неділю країна оголосила, що відправить до України бронежилети, композитні шоломи та засоби першої допомоги.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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