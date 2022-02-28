Фінляндія надасть Україні озброєння

Фінляндія допоможе Україні у боротьбі проти окупанта.

Фінляндія надасть Україні 2,5 тис. автоматів, 150 тис. патронів для штурмових гвинтівок, 1,5 тис. одиниць однозарядної протитанкової зброї та 70 тис. пакетів бойового пайка.

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Про це повідомляє уряд Фінляндії.

"Ситуація в Україні надзвичайно складна через військову агресію Росії, і існує негайна потреба в обороні", - йдеться у повідомленні.

У неділю країна оголосила, що відправить до України бронежилети, композитні шоломи та засоби першої допомоги.