Доходи українців зростають: де заробляють найбільше

Середня зарплатня 2021-го склала понад 17,5 тис. грн.

Заробітки українців продовжують зростати: свідчать дані з Держслужби статистики.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Середня зарплатня українців торік склала понад 17,5 тис. грн. Серед регіонів найвищий заробіток фіксують в Києві. У столиці в середньому заробляють 22 тис. грн.

Найнижча зарплата в Кіровоградський області: майже 11 тис. грн. У решті областей зарплати збільшились від 16% у Донецькій області та до 26% - у Миколаївській і Вінницькій.

Найбільше працівникам платять у банківській сфері, в ІТ, а також в держслужбі та обороні.

Як повідомлялося, за рік на 48% зросла зарплата працівників сільського господарства. У середньому такий працівник за місяць отримує 17,5 тис. грн.

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