Доходи українців зростають: де заробляють найбільше

Середня зарплатня 2021-го склала понад 17,5 тис. грн.
Заробітки українців продовжують зростати: свідчать дані з Держслужби статистики.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
Середня зарплатня українців торік склала понад 17,5 тис. грн. Серед регіонів найвищий заробіток фіксують в Києві. У столиці в середньому заробляють 22 тис. грн.
Найнижча зарплата в Кіровоградський області: майже 11 тис. грн. У решті областей зарплати збільшились від 16% у Донецькій області та до 26% - у Миколаївській і Вінницькій.
Найбільше працівникам платять у банківській сфері, в ІТ, а також в держслужбі та обороні.
Як повідомлялося, за рік на 48% зросла зарплата працівників сільського господарства. У середньому такий працівник за місяць отримує 17,5 тис. грн.
Читайте також:
- В Україні зросла середня зарплата: в яких галузях платять найбільше
- Тисяча за вакцинацію: уряд розширив перелік послуг і товарів
- Економіст розповів, що відбувалося на валютному ринку у січні і як вдалося нормалізувати гривню