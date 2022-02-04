Доходы украинцев растут: где зарабатывают больше всего

Доходы украинцев растут: где зарабатывают больше всего

Средняя зарплата в 2021 году составила более 17,5 тыс. грн.

Заработки украинцев продолжают расти: свидетельствуют данные из Госслужбы статистики.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Средняя зарплата украинцев в прошлом году составила более 17,5 тыс. грн. Среди регионов самый высокий заработок фиксируют в Киеве. В столице в среднем зарабатывают 22 тыс. грн.

Самая низкая зарплата в Кировоградской области: около 11 тыс. грн. В остальных областях зарплаты увеличились от 16% в Донецкой области и до 26% — в Николаевской и Винницкой.

Больше всего работникам платят в банковской сфере, в ІТ, а также в госслужбе и обороне.

Как сообщалось, за год на 48% выросла зарплата работников сельского хозяйства. В среднем такой работник в месяц получает 17,5 тыс. грн.

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