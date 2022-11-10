Долар ослаб, а євро навпаки міцнішає: курс валют на 10 листопада у "ПриватБанку"

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 10 листопада подешевшав на 10 копійок - до 40,10 грн/дол., курс євро до гривні став дорожчим на 20 копійок - 39,90 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,60 грн за дол., євро – 38,90 грн за євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 37,45 грн.

Варто зазначити, що в обмінниках 10 листопада курс гривні до долара зміцнився на 5 копійок - до 40,65 грн/дол., щодо євро курс гривні не змінився і становить 40,20 грн/євро.

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Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення було ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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