Доллар ослаб, а евро наоборот укрепляется: курс валют на 10 ноября в "ПриватБанке"

Наличный доллар в "ПриватБанке" подешевел до 40,10 грн.
Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 10 ноября подешевел на 10 копеек – до 40,10 грн/долл., курс евро к гривне стал дороже на 20 копеек – 39,90 грн/евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,60 грн/долл., евро – 38,90 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн., евро – 37,45 грн.
Следует отметить, что в обменниках 10 ноября курс гривны к доллару укрепился на 5 копеек — до 40,65 грн/долл., по отношению к евро курс гривны не изменился и составляет 40,20 грн/евро.
Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение было принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.
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