Фахівці прогнозують зниження цін на популярні продукти: що саме подешевшає

Фахівці розповіли, що буде з цінами на продукти.

У світі 2024 року очікують деяке полегшення продовольчої інфляції. Зокрема, вартість таких продуктів харчування, як цукор, кава, кукурудза та соєві боби, знизяться, оскільки постачання коригуються у відповідь на трирічне зростання цін.

Про це йдеться у прогнозі Rabobank, пише Reuters.

Спеціалізований банк продовольства та агробізнесу проінформував, що споживачі все ще стикаються з економічними проблемами, зокрема, високою загальною інфляцією та відсотковими ставками.

Не всі ціни на основні продукти харчування зменшаться. Rabobank очікує, що пшениця зафіксує п'ятий поспіль дефіцит через несприятливі погодні умови і потенційні обмеження на російський експорт.

"Це не буде простим плаванням, але більш позитивні перспективи для більшості сировинних товарів мають у більшості країн призвести до падіння цін на продукти харчуванняв", - сказав олова відділу сільськогосподарських товарів Карлос Мера.

У 2024-2025 роках на ринку кави буде зафіксовано профіцит у розмірі 6,8 млн мішків завдяки покращенню виробництва в Бразилії та Колумбії, тоді як цукор впаде в ціні завдяки покращенню умов у Таїланді.

Також очікується, що Бразилія зробить рекордний урожай сої у 163 млн тонн.

Щодо пшениці, однак, виробництво в Аргентині та Австралії, швидше за все, відставатиме від ринку протягом найближчих кількох місяців, тоді як війна Росії проти України все ще призводить до скорочення експортного профіциту 2024 року.

Нагадаємо, в Україні здорожчають овочі та фрукти, вартість підвищуватиметься і у новому, 2024 році.

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