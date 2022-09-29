Гривня зміцнилася: курс валют на 29 вересня у "ПриватБанку"

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" до національної валюти 29 вересня здешевшав на 20 копійок – до 41,70 грн/дол., щодо євро курс гривні здорожчав на 20 копійок – до 40,40 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,20 грн за дол., євро – 39,40 грн за євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,31 грн, євро – 37,45 грн.

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Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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