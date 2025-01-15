Майже 100 суб‘єктів: хто потрапив під нові санкції США проти Росії

Під час укладання переліку обмежень було враховано низку пропозицій санкційної групи Макфола-Єрмака.

У середу, 15 січня, Сполучені Штати оголосили новий пакет санкцій проти підприємств, компаній та окремих осіб, які причетні до підтримки військової машини Російської Федерації. Загалом у переліку майже 100 суб’єктів.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, під час укладання переліку обмежень, спрямованих на посилення тиску на РФ через її агресію та порушення міжнародного права, було враховано низку пропозицій санкційної групи Макфола-Єрмака.

Також читайте Соратник Орбана потрапив під санкції США: у Держдепі назвали причини

До списку увійшли ключові підприємства, компанії, іноземні партнери та окремі особи, причетні до підтримки військової машини РФ, фінансових махінацій і порушення санкційних режимів.

Під санкції потрапили банки, пов’язані з обходом обмежень, серед яких - Keremet Bank, фінансова установа в Киргизстані, яка співпрацювала з російськими офіційними особами для обходу санкцій.

Також під обмеження потрапили:

ФГУП "Запорожская Атомная Электростанция" та її генеральний директор В. Ісаєв — структура, створена для незаконного управління окупованою ЗАЕС;

дві дочірні компанії "Росатома": НПО "Центротех" і ФГУП "Горно-химический комбинат";

понад 25 російських оборонних підприємств, таких як Серовский механический завод, ННПО імені М.В. Фрунзе, Саранский приборостроительный завод;

іноземні компанії з Китаю, Туреччини, ОАЕ та Малайзії, які постачали мільйонні партії товарів російським підсанкційним підприємствам;

майже 30 російських компаній, що займаються закупівлею і дистрибуцією підсанкційних товарів, зокрема для виробництва дронів ZALA;

Вікторов, адвокат, який сприяв приховуванню активів Ротенбергів через міжнародні інвестиції, та пов’язані з ним компанії, включаючи керуючу компанію Evocorp;

Козлов, охоронець і бенефіціар частини компаній Бориса Ротенберга;

близько 25 металургійних підприємств РФ, зокрема Каменськ-Уральський металургійний завод, Терра Сталь Групп та компанії групи Керамакс;

турецька суднобудівна верф KUZEY STAR SHIPYARD, яка побудувала плавучий док для обслуговування атомних криголамів РФ.

“Санкції спрямовані на підрив фінансових і технологічних можливостей РФ для ведення війни та обходу існуючих обмежень. Я вдячний нашим експертам за роботу з дослідження компонентів у російській зброї. Це велика робота, ви молодці”, - написав у своєму дописі Андрій Єрмак.

Нагадаємо, після запровадження санкцій з боку США три танкери з понад 2 млн барелів російської нафти плавають у водах біля Китаю.

Читайте також: