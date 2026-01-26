- Дата публікації
Очільник ДТЕК Тімченко закликав у Давосі допомогти енергетиці України
Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко закликав світову спільноту допомогти у відновленні пошкодженої обстрілами енергетичної інфраструктури.
Про це він заявив в інтервʼю DW.
«Нам потрібна протиповітряна оборона, нові поставки обладнання, набоїв. Нам потрібні термінові поставки енергетичного обладнання, як вживаного, так і нового і ми зможемо відновити те, що було зруйновано. Також нам потрібна фінансова допомога», - сказав він.
Тімченко наголосив, що сьогодні в українській енергетиці критична ситуація.
Він підкреслив, що зараз Україна бореться не тільки за свою енергетику, а й за енергонезалежність всієї Європи.
Раніше Тімченко заявляв, що в умовах безпрецедентних атак зараз йде боротьба за кожен мегават потужності.
