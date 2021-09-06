ПриватБанк продає 90 тисяч безнадійних карткових кредитів

Права вимоги за таким портфелем будуть запропоновані на голландському аукціоні та включатимуть лише тіло кредиту та нараховані відсотки.

Наглядова рада ПриватБанку затвердила рішення щодо організації продажу прав вимоги за портфелем карткових кредитів на загальну сумою понад 700 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Згідно з умовами продажу, учасникам ринку буде запропоновано понад 90 тис. безнадійних кредитів. Права вимоги за таким портфелем будуть запропоновані на голландському аукціоні та включатимуть лише тіло кредиту та нараховані відсотки. До участі у конкурсі будуть допущені лише професійні компанії, що відповідають новим жорстким законодавчим вимогам, сучасним стандартам етики коллекшн та суворим внутрішнім стандартам банку.

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“Протягом багатьох місяців банк проводив роботу з клієнтами з погашення заборгованості, використовуючи всі законні інструменти, включаючи можливості реструктуризації, а також інструменти примусового стягнення. Наразі аналіз очікуваних грошових потоків підтверджує, що витрати банку на подальше супроводження портфеля з урахуванням судових зборів перевищуватимуть очікувану ціну продажу. Відтак банк оптимізує витрати та сконцентрується на обслуговуванні клієнтів та розвитку нових послуг для них”, - зазначила заступниця голови правління ПриватБанку з питань управління ризиками Лариса Чернишова.

За інформацією пресслужби банку, портфель для продажу включає кредити, списані за рахунок сформованих резервів під кредитні збитки, при цьому позичальники не мають іншої заборгованості перед банком, окрім заборгованості за кредитною карткою, та не користуються його розрахунковими та депозитними послугами. Нагадаємо: ПриватБанк 4 вересня на п'ять годин призупинив транзакції, роботу банкоматів, терміналів.

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