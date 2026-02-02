- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 277
- Час на прочитання
- 1 хв
Стартувала програма "Пакунок тепла": що про неї відомо та хто може отримати
Уряд розпочав адресну допомогу громадянам.
В Україні через удари російських військ та сильні морози уряд почав адресну допомогу мешканцям Києва та області.
Про це повідомила Очільниця Уряду Юлія Свириденко, пише Урядовий портал.
«Разом з Групою Нафтогаз забезпечуємо адресну допомогу для маломобільних громадян, людей у складних життєвих обставинах, одиноких пенсіонерів. Перші 10 тисяч „Пакунків тепла“ вже отримали мешканці районів Києва та області, де ситуація найскладніша. Це в першу чергу Дарницький, Деснянський та Дніпровський райони столиці, а також Бориспіль та Бровари на Київщині», — розповіла Свириденко.
За її словами, «Пакунок тепла» містить речі, які допомагають мешканцям пережити
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у столиці цієї зими аномальні морози, сотні житлових будинків залишаються без тепла, а на автостанціях утворилися величезні черги.