Стартувала програма "Пакунок тепла": що про неї відомо та хто може отримати

В Україні через удари російських військ та сильні морози уряд почав адресну допомогу мешканцям Києва та області.

Про це повідомила Очільниця Уряду Юлія Свириденко, пише Урядовий портал.

«Разом з Групою Нафтогаз забезпечуємо адресну допомогу для маломобільних громадян, людей у складних життєвих обставинах, одиноких пенсіонерів. Перші 10 тисяч „Пакунків тепла“ вже отримали мешканці районів Києва та області, де ситуація найскладніша. Це в першу чергу Дарницький, Деснянський та Дніпровський райони столиці, а також Бориспіль та Бровари на Київщині», — розповіла Свириденко.

За її словами, «Пакунок тепла» містить речі, які допомагають мешканцям пережити

