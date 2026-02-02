ТСН у соціальних мережах

Стартувала програма "Пакунок тепла": що про неї відомо та хто може отримати

Уряд розпочав адресну допомогу громадянам.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Пакунок тепла

Пакунок тепла / © kmu.gov.ua

В Україні через удари російських військ та сильні морози уряд почав адресну допомогу мешканцям Києва та області.

Про це повідомила Очільниця Уряду Юлія Свириденко, пише Урядовий портал.

«Разом з Групою Нафтогаз забезпечуємо адресну допомогу для маломобільних громадян, людей у складних життєвих обставинах, одиноких пенсіонерів. Перші 10 тисяч „Пакунків тепла“ вже отримали мешканці районів Києва та області, де ситуація найскладніша. Це в першу чергу Дарницький, Деснянський та Дніпровський райони столиці, а також Бориспіль та Бровари на Київщині», — розповіла Свириденко.

За її словами, «Пакунок тепла» містить речі, які допомагають мешканцям пережити

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у столиці цієї зими аномальні морози, сотні житлових будинків залишаються без тепла, а на автостанціях утворилися величезні черги.

