Уряд анонсував доплати медикам і освітянам у прифронтових громадах

Прифронтові регіони України залишаються одним із ключових пріоритетів роботи уряду. Тож медики і освітяни у прифронтових громадах отримають доплати

Про це заявила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, підбиваючи підсумки річної роботи з підтримки громад, бізнесу та людей у прифронтових областях півдня і сходу країни.

За її словами, протягом року урядова команда відвідала всі прифронтові області, щоб напрацювати нові інструменти підтримки та забезпечити безпеку і доступ до базових послуг для населення.

«Прифронтові регіони — це наш безпековий пояс. Тут проживає 6,6 млн українців, і наше завдання — підтримувати життя в громадах попри війну», — наголосила Свириденко.

Хто отримає доплати від держави

За даними уряду, ухвалений пакет рішень охопив 230 прифронтових громад, а ключовим фокусом залишалися люди.

Медики

У прифронтових медзакладах скасували знижувальний коефіцієнт оплати праці. У 2026 році лікарі первинної ланки отримуватимуть зарплату до 35 тис. грн.

Освітяни

Для 25 тисяч учителів запроваджено щомісячні доплати у розмірі 4 тис. грн.

Безпека освіти

2025 року держава інвестувала у будівництво 96 підземних шкіл-укриттів. Уперше в бюджеті на наступний рік передбачено 1 млрд грн на будівництво укриттів у дитячих садках. Із вересня всі учні 1–11 класів у прифронтових громадах забезпечені безоплатним харчуванням.

Енергетика та економіка

Окрему увагу уряд приділив енергетичній стійкості та підтримці бізнесу.

Для когенераційних установок у прифронтових областях встановили спеціальний тариф на газ — 19 тис. грн за тисячу кубометрів.

Політику «Зроблено в Україні» адаптували до умов прифронтових регіонів. Зокрема:

запроваджено 100% бронювання працівників критичних підприємств;

програму «Доступні кредити 5–7–9%» розширено на території активних бойових дій, а ставка інвесткредитів знижена до 1%;

підприємці зможуть продовжити дію кредитів до кінця 2027 року;

запущено гранти на відновлення переробних підприємств, пошкоджених обстрілами, — до 16 млн грн. Уже затверджено 16 заявок, з яких профінансовано 13 на суму 148,8 млн грн.

Від 1 січня також стартує страхування майна від воєнних ризиків — до 10 млн грн компенсації для підприємств із територій підвищеного ризику.

Зі словами Свириденко, розширено підтримку аграріїв, які працюють на зрошуваних землях, та збільшено частку держфінансування в грантах на сади й теплиці. Діє субсидія — 1 000 грн за гектар.

Ба більше, по всій країні запроваджено порайонне оповіщення про повітряні тривоги, що дозволило в окремих районах прифронтових областей отримати до 100 додаткових днів без простоїв у роботі.

Зимова та бюджетна підтримка

У межах зимової підтримки для прифронтових громад запровадили мораторій на відключення води та електроенергії за борги. Держава компенсує 100 кВт електроенергії на людину щомісяця в холодний період.

За словами Свириденко, допомогу вже отримали 282 тис. сімей. Їх підтримали на суму 180 млн грн. Також 273 тис. домогосподарств отримали по 19 400 грн на закупівлю дров.

Плани на 2026 рік

Премʼєр-міністерка наголосила, що у 2026 році прифронтові регіони й надалі залишатимуться в центрі уваги уряду. У держбюджеті передбачено 10,4 млрд грн дотацій для прифронтових територій, а також 30,4 млрд грн на компенсацію втрачених доходів через війну.

