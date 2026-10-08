Уряд визначив тариф на світло в опалювальний сезон: якою буде вартість

Тариф на електроенергію / © ТСН.ua

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Уряд ухвалив рішення зберегти чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення протягом опалювального сезону 2026/27.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі.

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Рішення передбачає збереження нинішньої вартості електроенергії для побутових споживачів з огляду на соціально-економічну ситуацію в Україні. Воно також поширюється на домогосподарства з електроопаленням.

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«Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27», — заявив Корецький.

2026 року базовий тариф для населення становить 4,32 грн за кВт·год. Від травня до кінця вересня для всіх побутових споживачів діє єдина ставка 4,32 грн за кВт·год.

Для домогосподарств з електроопаленням від 1 жовтня знову застосовуватиметься пільгова ціна 2,64 грн за кВт·год на перші 2000 кВт·год споживання в опалювальний сезон.

Корецький зазначив, що надалі уряд планує вдосконалити систему тарифоутворення та перейти до більш адресної підтримки громадян, які справді її потребують.

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«На майбутнє уряд буде працювати над покращенням системи тарифоутворення та запровадженням більш справедливої системи адресної підтримки», — повідомив прем’єр.

Раніше уряд також зберіг фіксовану ціну на газ для побутових клієнтів «Нафтогазу» — 7,96 грн за кубометр. Цей тариф діятиме до квітня 2027 року.

Нагадаємо, від 1 вересня тарифи на комунальні послуги для побутових споживачів залишаться на попередньому рівні, оскільки уряд не ухвалював рішень про їхнє підвищення. Ціни на світло, газ і воду восени не зміняться.

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