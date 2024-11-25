В Україні по-новому відкриватимуть і закриватимуть банківські рахунки

Тепер дозволяється використання кваліфікованого електронного підпису та інших цифрових аналогів.

В Україні оновили правила, що стосуються відкриття та закриття рахунків у банках і небанківських установах.

Про це йдеться в постанові правління Національного банку (НБУ) №135 19 листопада.

Тепер для виконання цих операцій більше не потрібно ставити власноручний підпис. Замість цього клієнти можуть скористатися кваліфікованим електронним підписом (КЕП) або його аналогами.

Таке рішення пояснюється приведенням законодавства України у відповідність до норм про електронні довірчі послуги, а також необхідністю врегулювання окремих аспектів функціонування платіжного ринку.

Національний банк розширив можливості для небанківських постачальників платіжних послуг. Відтепер вони зможуть відкривати платіжні рахунки іншим небанківським учасникам ринку виключно для виконання платіжних операцій з використанням власних коштів.

Також клієнтів таких організацій звільнили від необхідності особисто підписувати документи на відкриття або закриття рахунків. Замість цього вони, або їхні законні представники, можуть використовувати:

кваліфікований електронний підпис

цифровий власноручний підпис

удосконалений електронний підпис із кваліфікованим сертифікатом

інший електронний підпис, використання якого визначено договором з постачальником платіжних послуг

"Це дає змогу фізичним особам, які у зв'язку з хворобою або з інших причин не можуть підписатися власноруч на документах, уникнути можливих перешкод під час користування рахунком", — пояснили у відомстві.

Нагадаємо, Національний банк України відкоригував діючі валютні обмеження для бізнесу, водночас регулятор запровадив нові обмеження, хоча і зробив певні поступки.

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