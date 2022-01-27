В Україні зменшується виробництво вершкового масла: зріс імпорт

Найбільше везуть з Білорусі.

В Україні протягом останніх п’яти років скоротилося більш ніж на третину виробництво вершкового масла.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Торік масло жирністю з 85% виробили понад 70 тисяч тонн. Це майже на 20% менше, ніж 2020-го, розповіли в Українському клубі агарного бізнесу.

За даними експертів така тенденція пояснюється зменшенням молока в країні. Тому вершкове масло в Україну завозять з-за кордону. Основним постачальником залишається Білорусь. Вона імпортує майже третину масла. Також його завозять до нас із Польщі та Німеччини.

Як повідомлялося, на українських ринках і в магазинах здорожчала свинина. Попит на свинину протягом новорічного тижня значно зріс. У супермаркетах і на ринках вартість кілограма м'яса коливається від 113 до 130 грн. Експерти наголошують, що протягом цього тижня вартість залишатиметься на такому ж рівні.

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